Μια απλή οικογενειακή selfie. Πέντε πρόσωπα γεμάτα χαρά. Και λίγα λεπτά αργότερα, η σιωπή. Η ιστορία των Dr Pratik Joshi και Dr Komi Vyas — μιας οικογένειας που δεν πρόλαβε να ξεκινήσει τη νέα της ζωή στο Λονδίνο, καθώς σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία.

Ο Dr Pratik Joshi είχε φτιάξει μια νέα ζωή στο Λονδίνο. Εργαζόταν στο βρετανικό ΕΣΥ (NHS), προσφέροντας τις υπηρεσίες του ως γιατρός με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό. Μακριά από την Ινδία, περίμενε την οικογένειά του με ανυπομονησία: τη σύζυγό του, Dr Komi Vyas, και τα τρία μικρά τους παιδιά.

Η Komi εργαζόταν στην Udaipur, επίσης ως γιατρός. Είχε αφιερωθεί τόσο στην ιατρική όσο και στην ανατροφή των παιδιών, έως ότου ήρθε η ώρα να αφήσει πίσω την Ινδία και να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή στο πλευρό του συζύγου της. Λίγες μέρες πριν την πτήση, υπέβαλε την παραίτησή της. Ήταν έτοιμη. Το μέλλον ήταν μπροστά τους.

Στις 12 Ιουνίου 2025, η οικογένεια επιβιβάστηκε στην πτήση AI‑171 της Air India από την Αχμάδαμπαντ προς το Λονδίνο. Πάνω στο αεροπλάνο, έβγαλαν μια φωτογραφία: πέντε άνθρωποι, στριμωγμένοι στις θέσεις, με πρόσωπα γεμάτα ανυπομονησία, χαμόγελο και αισιοδοξία.

