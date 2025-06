Το Ισραήλ εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13/6 σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, καθώς όπως διατείνεται επιδίωκε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, βάζοντας στο στόχαστρο τουλάχιστον μια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου και σκοτώνοντας τον αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η επίθεση διεξήχθη τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Οι ανησυχίες πως ήταν άμεσα επικείμενα πλήγματα του Ισραήλ μεγεθύνονταν επί μέρες.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, εξαπολύθηκαν «δεκάδες» πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα.

Η μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ (κεντρικά) ειδικά έγινε στόχος «πολλές φορές», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζεται πυκνός καπνός να υψώνεται από την εγκατάσταση.

Ωστόσο, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει αύξηση στα επίπεδα της ραδιενέργειας στην πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ. Ο διεθνής οργανισμός για την πυρηνική ενέργεια πρόσθεσε επίσης ότι ο πυρηνικός σταθμός της Μπουσέρ δεν αποτέλεσε στόχο κατά την επίθεση.

The Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) confirms that the Natanz Nuclear Facility in Central Iran has suffered major damage as a result of missile strikes by Israel. pic.twitter.com/a5uETRuRAK — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ακούστηκαν «ισχυρές εκρήξεις» στην Τεχεράνη, ότι υπάρχουν νεκροί άμαχοι σε πολυκατοικίες και ότι το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης φλεγόταν.

Ειδικότερα, ο ιρανικός σταθμός Press TV μετέδωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από ισραηλινό χτύπημα σε κατοικημένες περιοχές της Τεχεράνης.

#UPDATE Israel launches strikes on Iran.



Israel's operation struck at the "heart of Iran's nuclear enrichment programme", taking aim at the atomic facility in Natanz and nuclear scientists, Netanyahu said. "The operation against Iran will "continue as many days as it takes"… pic.twitter.com/6i5V3GPYvV — AFP News Agency (@AFP) June 13, 2025

Footage circulating online shows damaged buildings following Israel’s attack on Tehran early Friday.



Israeli strikes on residential buildings in the Iranian capital killed civilians, including children, Iranian state media said pic.twitter.com/gfTKOhmYM0 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 13, 2025

Εν τω μεταξύ, από τα χτυπήματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις ανώτατοι αξιωματούχοι, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγός Χουσέιν Σαλαμί, ο στρατηγός Γκολάμ Αλί Ρασίντ, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Μοχάμεντ Μπαγκερί, καθώς και δυο επιστήμονες του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας, ο Μοχαμάντ Μεχντί Τεχραντσί και ο Φερεϊντούν Αμπασί, σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, μεταδίδουν επίσημα ΜΜΕ.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε πάνω από 100 drones

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του IDF, ταξίαρχο Έφι Ντεφρίν, τις τελευταίες ώρες εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ πάνω από 100 drones.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο IDF προσπαθεί να τα καταρρίψει. Τα drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν θα χρειαστούν αρκετές ώρες για να φτάσουν στο Ισραήλ.

Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερα από 200 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ συμμετείχαν στα πρώτα πλήγματα κατά του Ιράν τα ξημερώματα.

Ο Ντεφρίν επιβεβαίωσε επίσης ότι το Ισραήλ εξουδετέρωσε αρκετούς ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκερί, τον επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλαμί και τον στρατηγό Γκολάμ Αλί Ρασίντ.

Με σκληρά αντίποινα απειλεί το Ιράν το Ισραήλ

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους διεμήνυσαν πως θα υπάρχει «ισχυρή ανταπόδοση» στην επίθεση του Ισραήλ.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι “έχει νόμιμο και νομικό δικαίωμα” να απαντήσει στις φονικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον πολλών ιρανικών πόλεων και πυρηνικών εγκαταστάσεων, ενώ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα “είναι υπεύθυνες για τις επιπτώσεις” των ισραηλινών πληγμάτων.

“Η απάντηση σε αυτή την επίθεση αποτελεί νόμιμο και νομικό δικαίωμα του Ιράν με βάση το Άρθρο 51 της Χάρτας του ΟΗΕ”, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σε ανακοίνωσή του, ενώ πρόσθεσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις “δεν θα διστάσουν να υπερασπιστούν το ιρανικό έθνος με όλες τους τις δυνάμεις”.

Παράλληλα, το υπουργείο σημείωσε ότι “οι επιθετικές ενέργειες του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ. Ισραήλ) εναντίον του Ιράν δεν θα μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς τον συντονισμό και την άδεια των ΗΠΑ”, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον “θα είναι υπεύθυνη για τις επικίνδυνες συνέπειες και επιπτώσεις του τυχοδιωκτισμού του σιωνιστικού καθεστώτος”.

Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα τιμωρηθεί “σκληρά” για την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του πυρηνικού προγράμματος της χώρας του από την οποία σκοτώθηκαν πολλοί διοικητές του ιρανικού στρατού.

“Το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ) άπλωσε το φαύλο και ματωμένο χέρι του σε ένα έγκλημα εναντίον του Ιράν σήμερα το πρωί και αποκάλυψε την αισχρή του φύση. Με αυτή την επίθεση το σιωνιστικό καθεστώς ετοίμασε μια πικρή μοίρα για τον εαυτό του, την οποία σίγουρα θα λάβει”, τόνισε ο Χαμενεΐ.

Διάγγελμα Νετανιάχου: Η επιχείρηση θα διαρκέσει όσο χρειαστεί

Το Ισραήλ έπληξε «την καρδιά του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν», ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Prime Minister Netanyahu:

"Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.



This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat." pic.twitter.com/3c8oF1GCYa — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 13, 2025

Ενώ η «πρώτη φάση» της επιχείρησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σύμφωνα με πηγή του AFP στον ισραηλινό στρατό, θα διαρκέσει «όσο χρειαστεί», διεμήνυσε ο κ. Νετανιάχου.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια μετά τα «προληπτικά πλήγματα», προειδοποιώντας πως αναμένονται ευρύτερα ιρανικά αντίποινα από «προηγούμενα», με πυραύλους και drones, «στο άμεσο μέλλον».

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ επίσης προειδοποίησε εναντίον ιρανικών αντιποίνων, καθώς «δεν μπορώ να υποσχεθώ απόλυτη επιτυχία» στην επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Λιοντάρι που Ξυπνά» (Rising Lion στα αγγλικά, Lion dressé στα γαλλικά).

“Δεν είχαμε εμπλοκή” λέει ο Τραμπ

Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν, αν χρειαστεί θα υπερασπιστούμε το Ιράν» διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις πρώτες του δηλώσεις στο Fox News μετά την ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη τα ξημερώματα της Παρασκευής 13/6.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, επίσης, ότι είχε ενημερωθεί πριν από την επίθεση, για τα σχέδια του Ισραήλ, αλλά ξεκαθάρισε ότι ο αμερικανικός στρατός δεν είχε καμία εμπλοκή στην επιχείρηση

Ο ίδιος επανέλαβε ότι ελπίζει το Ιράν να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα και ελπίζουμε να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα δούμε» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Τραμπ.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι «υπάρχουν αρκετοί αξιωματούχοι (σ.σ. του Ιράν) ηγέτες που δεν θα επιστρέψουν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε, τέλος, ότι η κυβέρνησή του επικοινώνησε με έναν βασικό σύμμαχο στη Μέση Ανατολή πριν από την επίθεση για να τον ενημερώσει, χωρίς να προσδιορίσει ποια χώρα ήταν αυτή.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα παραστεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σήμερα το πρωί.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

