Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ;
Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: O στρατός προχωράει βαθύτερα στον Λίβανο – Εξόντωσε μέλη της Χεζμπολάχ με drones (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις

X/IDF
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 20:34

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας αναφέρει ότι αρκετοί πράκτορες της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατων χερσαίων επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο, δημοσιεύοντας πλάνα από τα περιστατικά.

Στο περιστατικό, αρκετοί ένοπλοι της Χεζμπολάχ αναγνωρίστηκαν από την 869η Μονάδα Συλλογής Πληροφοριών Μάχης κατά την είσοδό τους σε ένα κτίριο στο νότιο Λίβανο και λίγο αργότερα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας τους χτύπησε και τους σκότωσε, αναφέρει ο στρατός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα άλλο περιστατικό, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι στρατεύματα της Ταξιαρχίας Γκιβάτι εντόπισαν αρκετούς πράκτορες της Χεζμπολάχ που προσπάθησαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς και να εκτοξεύσουν όλμους εναντίον των στρατευμάτων.

«Οι στρατιώτες επί του εδάφους άνοιξαν πυρ και εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες», αναφέρει ο στρατός, προσθέτοντας ότι δεν τραυματίστηκαν στρατιώτες.

Οι στρατιώτες του Γκιβάτι εντόπισαν επίσης μια κρύπτη όπλων, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων αντιαρματικών πυραύλων, χειροβομβίδων και άλλων εκρηκτικών, προσθέτει ο στρατός.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ