Ισραήλ: O στρατός προχωράει βαθύτερα στον Λίβανο – Εξόντωσε μέλη της Χεζμπολάχ με drones (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας αναφέρει ότι αρκετοί πράκτορες της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατων χερσαίων επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο, δημοσιεύοντας πλάνα από τα περιστατικά.

Στο περιστατικό, αρκετοί ένοπλοι της Χεζμπολάχ αναγνωρίστηκαν από την 869η Μονάδα Συλλογής Πληροφοριών Μάχης κατά την είσοδό τους σε ένα κτίριο στο νότιο Λίβανο και λίγο αργότερα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας τους χτύπησε και τους σκότωσε, αναφέρει ο στρατός.

כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 מבצעים פעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון.



במהלך פעילות במרחב, כוחות האיסוף של יחידה 869 זיהו מספר מחבלים חמושים נכנסים למבנה במרחב.

הכוחות הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שתקף את המבנה אליו נכנסו המחבלים… pic.twitter.com/rtKTaiqL7D— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 29, 2026

Σε ένα άλλο περιστατικό, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι στρατεύματα της Ταξιαρχίας Γκιβάτι εντόπισαν αρκετούς πράκτορες της Χεζμπολάχ που προσπάθησαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς και να εκτοξεύσουν όλμους εναντίον των στρατευμάτων.

«Οι στρατιώτες επί του εδάφους άνοιξαν πυρ και εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες», αναφέρει ο στρατός, προσθέτοντας ότι δεν τραυματίστηκαν στρατιώτες.

תיעוד מפעילות כוחות חטיבת גבעתי בדרום לבנון: חוסלו מחבלי חיזבאללה שניסו להפעיל מטען ואותרו עשרות טילי נ״ט



הלילה, לוחמי גבעתי בפיקוד אוגדה 91 זיהו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שניסו להניח מטענים ולשגר פצצות מרגמה לעבר הכוחות.

בסגירת מעגל מהירה, הלוחמים בשטח ירו לעברם וחיסלו את… pic.twitter.com/7bF0Ecgjp9— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 29, 2026

Οι στρατιώτες του Γκιβάτι εντόπισαν επίσης μια κρύπτη όπλων, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων αντιαρματικών πυραύλων, χειροβομβίδων και άλλων εκρηκτικών, προσθέτει ο στρατός.