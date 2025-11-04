Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει ότι παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα

Δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί

DEBATER NEWSROOM

Το Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε ότι παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Το φέρετρο, το οποίο συνόδευαν Ισραηλινοί στρατιώτες “πέρασε τα σύνορα προς το κράτος του Ισραήλ και κατευθύνεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, όπου θα γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης”, δήλωσε ο στρατός.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι το φέρετρο με τη σορό του ομήρου παραδόθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας στον στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας, προτού μεταφερθεί στο Ισραήλ.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων φυλακισμένων, και άρχισε να επιστρέφει τις σορούς αυτών που σκοτώθηκαν.

Από τις 28 σορούς ομήρων, 20 έχουν ήδη παραδοθεί από τη Χαμάς, χωρίς να υπολογιστεί η σορός που παραδόθηκε σήμερα το βράδυ, η οποία δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

