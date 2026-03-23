Ισραήλ: Νέα πυρά κατά του Σάντσεθ – “Πώς νιώθεις που τα λόγια σου είναι πάνω στους Ιρανικούς πυραύλους;” (βίντεο)
Σχολίασε βίντεο Ιρανού που κολλάει πάνω σε πύραυλο τις δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού
Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξαπέλυσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ μέσω ανάρτησης.
Ειδικότερα, το Ισραήλ αναφέρεται στις δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού που έχει στραφεί ανοιχτά κατά της εισβολής του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.
«Φυσικά, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο παράνομος, αλλά και απάνθρωπος’’. Ευχαριστούμε πρωθυπουργέ» φέρεται να δείχνει ένα βίντεο, με Ιρανό να κολλάει το σχετικό αυτοκόλλητο σε πύραυλο, ευχαριστώντας τον Σάντσεθ.
«Πέδρο Σάντσεθ – Το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν σε ευχαριστεί βάζοντας τα λόγια σου στους πυραύλους που εκτοξεύει εναντίον αμάχων στο Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο.
Πώς νιώθεις γνωρίζοντας ότι το πρόσωπό σας και τα λόγια σου βρίσκονται σε αυτούς τους πυραύλους;
Λάβε υπόψη ότι η Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας – βρίσκεται εντός της εμβέλειας αυτών των πυραύλων» τονίζει.
