Ξεκάθαρο μήνυμα από τον Σάντσεθ – «Όχι στον πόλεμο» (Βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ με ανάρτησή του έστειλε ξανά το δικό του μήνυμα προς τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την ομιλία του νωρίτερα την Τετάρτη 4/3, με την οποία απαντούσε στις ΗΠΑ και τόνισε πως η θέση της ισπανικής κυβέρνησης για συμμετοχή στις επιθέσεις στο Ιράν είναι μια «ΟΧΙ στον πόλεμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: NO a la guerra.



Os dejo íntegra mi intervención valorando los últimos acontecimientos internacionales. 👇 pic.twitter.com/Y1TZ81LdRP— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2026

Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στην ομιλία του είπε: «Καλημέρα, αγαπητοί συμπατριώτες.

Σας γράφω για να σας ενημερώσω για την κρίση που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, τη θέση της ισπανικής κυβέρνησης και τις ενέργειες που αναλαμβάνουμε.

Όπως γνωρίζετε, το περασμένο Σάββατο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, το οποίο με τη σειρά του απάντησε βομβαρδίζοντας αδιακρίτως εννέα χώρες στην περιοχή και μια βρετανική βάση που βρίσκεται σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, στην Κύπρο.

Πρώτα και κύρια, θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη του ισπανικού λαού προς τις χώρες που δέχτηκαν παράνομη επίθεση από το ιρανικό καθεστώς.

Έκτοτε, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, αν όχι εντείνονται, προκαλώντας εκατοντάδες θανάτους σε σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία. Έχουν επίσης οδηγήσει στην κατάρρευση των διεθνών χρηματιστηρίων και στη διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας και του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου, μέχρι πολύ πρόσφατα, διοχετευόταν το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τι θα συμβεί τώρα. Ακόμα και οι στόχοι εκείνων που εξαπέλυσαν την πρώτη επίθεση είναι ασαφείς.

Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, όπως λένε οι υποστηρικτές, για την πιθανότητα ότι αυτός θα είναι ένας μακροχρόνιος πόλεμος, με πολλά θύματα και, ως εκ τούτου, με σοβαρές συνέπειες και σε παγκόσμια κλίμακα από οικονομικής άποψης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης σε αυτή την κατάσταση είναι σαφής και συνεπής. Είναι η ίδια θέση που έχουμε διατηρήσει στην Ουκρανία και τη Γάζα. Πρώτον, αντιτιθέμεθα στην περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου, το οποίο μας προστατεύει όλους, ειδικά τους πιο ευάλωτους – τον άμαχο πληθυσμό. Δεύτερον, αντιτιθέμεθα στην ιδέα ότι ο κόσμος μπορεί να λύσει τα προβλήματά του μόνο μέσω συγκρούσεων και βομβών. Και τέλος, αντιτιθέμεθα στην επανάληψη των λαθών του παρελθόντος.

Εν ολίγοις, η θέση της ισπανικής κυβέρνησης μπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερις λέξεις: όχι στον πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κόσμος, η Ευρώπη και η Ισπανία έχουν βρεθεί εδώ και στο παρελθόν. Πριν από είκοσι τρία χρόνια, μια άλλη κυβέρνηση των ΗΠΑ μας έσυρε σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος που, θεωρητικά, λέγεται ότι διεξήχθη για την εξάλειψη των όπλων μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσεΐν, την εδραίωση της δημοκρατίας και την εγγύηση της παγκόσμιας ασφάλειας, αλλά που, στην πραγματικότητα, εκ των υστέρων, είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Απελευθέρωσε το μεγαλύτερο κύμα ανασφάλειας που έχει υποστεί η ήπειρός μας από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

Ο πόλεμος στο Ιράκ οδήγησε σε δραματική αύξηση της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας, σε σοβαρή μεταναστευτική κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο και σε εκτεταμένη αύξηση των τιμών της ενέργειας και, κατά συνέπεια, στο κόστος ζωής. Αυτό ήταν το δώρο που άφησε η τριάδα των Αζορών στους Ευρωπαίους εκείνη την εποχή: έναν πιο ανασφαλή κόσμο και χειρότερη ποιότητα ζωής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι αλήθεια ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε αν ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ θα έχει παρόμοιες συνέπειες με τον πόλεμο του Ιράκ. Αν θα ανατρέψει το τρομερό καθεστώς των αγιατολάχ στο Ιράν ή αν θα σταθεροποιήσει την περιοχή.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν θα οδηγήσει σε μια πιο δίκαιη διεθνή τάξη, ούτε σε υψηλότερους μισθούς, καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή ένα πιο υγιές περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, αυτό που μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα και αυξανόμενες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Γι’ αυτό εμείς στην Ισπανία είμαστε αντίθετοι σε αυτή την καταστροφή, επειδή καταλαβαίνουμε ότι οι κυβερνήσεις είναι εδώ για να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων, να δώσουν λύσεις στα προβλήματα, όχι για να επιδεινώσουν τη ζωή των ανθρώπων.

Και είναι απολύτως απαράδεκτο οι ηγέτες που είναι ανίκανοι να εκπληρώσουν αυτήν την αποστολή να χρησιμοποιούν το προπέτασμα καπνού του πολέμου για να κρύψουν την αποτυχία τους και, παράλληλα, να γεμίζουν τις τσέπες λίγων εκλεκτών – των ίδιων όπως πάντα. Είναι οι μόνοι που επωφελούνται όταν ο κόσμος σταματά να κατασκευάζει νοσοκομεία και αρχίζει να κατασκευάζει πυραύλους.

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, η προοδευτική κυβέρνηση συνασπισμού θα κάνει το ίδιο όπως έχει κάνει και σε άλλες συγκρούσεις και διεθνείς κρίσεις.

Πρώτα και κύρια, βοηθάμε τους Ισπανούς πολίτες στη Μέση Ανατολή και θα τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στην Ισπανία, εάν αυτό είναι, φυσικά, η επιθυμία τους. Η Υπηρεσία Εξωτερικών και ο Στρατός εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να οργανώσουν τις προσπάθειες εκκένωσης.

Είναι σαφές ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι πολύ ευαίσθητες, επειδή ο εναέριος χώρος της περιοχής δεν είναι ασφαλής και το δίκτυο αεροδρομίων της έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από επιθέσεις. Αλλά οι συμπολίτες μας μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα τους προστατεύσουμε και θα τους φέρουμε πίσω με ασφάλεια στην πατρίδα τους.

Δεύτερον, η ισπανική κυβέρνηση μελετά σενάρια και πιθανά μέτρα για να βοηθήσει τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, και με αυτόν τον τρόπο να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της σύγκρουσης, εάν είναι απαραίτητο.

Χάρη στον δυναμισμό της οικονομίας μας και επίσης χάρη στην υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, η Ισπανία διαθέτει επί του παρόντος τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπίσει ξανά αυτήν την κρίση.

Έχουμε την ικανότητα, αλλά και την πολιτική βούληση, και θα το κάνουμε από κοινού με τους κοινωνικούς φορείς, όπως κάναμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης ή, πρόσφατα, της δασμολογικής κρίσης.

Τρίτον, θα συνεργαστούμε, όπως κάναμε πάντα, με όλες τις χώρες της περιοχής που υποστηρίζουν την ειρήνη και τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, που αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, υποστηρίζοντάς τες με τους διπλωματικούς και υλικούς πόρους που ενδέχεται να απαιτηθούν.

Θα συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας για μια συντονισμένη και πραγματικά αποτελεσματική απάντηση. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη, δύο μέρη που δεν αξίζουν να ξεχαστούν.

Και τέλος, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να απαιτεί την παύση των εχθροπραξιών και μια διπλωματική επίλυση αυτού του πολέμου. Και θέλω να το καταστήσω σαφές, γιατί ναι, η κατάλληλη λέξη είναι «απαίτηση». Επειδή η Ισπανία είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της διεθνούς κοινότητας. Και επειδή αυτή η κρίση επηρεάζει και εμάς, τους Ευρωπαίους, και κατά συνέπεια, τους Ισπανούς.

Και γι’ αυτό πρέπει να απαιτήσουμε πλήρη αποφασιστικότητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ισραήλ να σταματήσουν πριν να είναι πολύ αργά.

Το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και τώρα, δεν μπορείς να απαντήσεις σε μια παρανομία με μια άλλη, γιατί έτσι ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας.

Ας θυμηθούμε πώς, πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τον 20ό αιώνα, τον Αύγουστο του 1914, κάποιος ρώτησε τον τότε καγκελάριο της Γερμανίας πώς είχε ξεκινήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε, σηκώνοντας τους ώμους του και λέγοντας επί λέξει: «Μακάρι να ήξερα». Μακάρι να ήξερα.

Πολύ συχνά, οι μεγάλοι πόλεμοι ξεσπούν λόγω μιας αλυσίδας γεγονότων που ξεφεύγουν από τον έλεγχο, λόγω λανθασμένων υπολογισμών, τεχνικών βλαβών ή απρόβλεπτων περιστάσεων.

Επομένως, πρέπει να διδαχθούμε από την ιστορία και δεν μπορούμε να παίζουμε ρώσικη ρουλέτα με την τύχη εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι δυνάμεις που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες και να δεσμευτούν σε διάλογο και διπλωματία.

Και οι υπόλοιποι από εμάς πρέπει να ενεργούμε με συνέπεια, υπερασπιζόμενοι τώρα τις ίδιες αξίες που υπερασπιζόμαστε όταν μιλάμε για την Ουκρανία, τη Γάζα, τη Βενεζουέλα ή τη Γροιλανδία.

Επειδή το ερώτημα δεν είναι αν υποστηρίζουμε τους αγιατολάχ ή όχι. Κανείς δεν το κάνει. Σίγουρα όχι ο ισπανικός λαός, και σίγουρα όχι η ισπανική κυβέρνηση.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν είμαστε ή όχι με το μέρος του διεθνούς δικαίου και, ως εκ τούτου, της ειρήνης.

Οι Ισπανοί πολίτες ανέκαθεν αποκήρυξαν τη δικτατορία του Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ, αλλά δεν υποστήριξαν τον πόλεμο του Ιράκ επειδή ήταν παράνομος, άδικος και δεν παρείχε πραγματική λύση σε σχεδόν κανένα από τα προβλήματα που ισχυριζόταν ότι έλυνε.

Ομοίως, αποκηρύσσουμε το ιρανικό καθεστώς που καταπιέζει και δολοφονεί με βάναυσο τρόπο τους πολίτες του, ιδίως τις γυναίκες.

Αλλά ταυτόχρονα απορρίπτουμε αυτή τη σύγκρουση και ζητούμε μια διπλωματική και πολιτική λύση.

Κάποιοι θα μας κατηγορήσουν ότι είμαστε αφελείς που το κάνουμε αυτό, αλλά αυτό που είναι αφελές είναι να πιστεύουμε ότι η βία είναι η λύση. Είναι αφελές να πιστεύουμε ότι οι δημοκρατίες ή ο σεβασμός μεταξύ των εθνών μπορούν να προκύψουν από ερείπια. Ή να πιστεύουμε ότι η άσκηση τυφλής και δουλοπρεπούς υπακοής είναι μια μορφή ηγεσίας.

Αντιθέτως, πιστεύω ότι αυτή η θέση δεν είναι καθόλου αφελής. Είναι συνεπής και, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να γίνουμε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο και που είναι επίσης αντίθετο με τις αξίες και τα συμφέροντά μας, απλώς από φόβο αντιποίνων από κάποιον.

Επειδή έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην οικονομική, θεσμική και, θα έλεγα, ακόμη και ηθική δύναμη της χώρας μας. Και επειδή σε στιγμές σαν κι αυτές, νιώθουμε πιο περήφανοι από ποτέ που είμαστε Ισπανοί.

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι το μέλλον δεν είναι προδιαγεγραμμένο, ότι η σπείρα της βίας που πολλοί ήδη θεωρούν δεδομένη είναι απολύτως αποτρέψιμη και ότι η ανθρωπότητα μπορεί ακόμα να αφήσει πίσω της αυτόν τον φονταμενταλισμό των αγιατολάχ, καθώς και τη δυστυχία του πολέμου.

Κάποιοι θα πουν ότι είμαστε μόνοι σε αυτή την ελπίδα, αλλά ούτε αυτό είναι αλήθεια. Η κυβέρνηση της Ισπανίας τάσσεται υπέρ εκείνων με τους οποίους πρέπει να τάσσεται. Υποστηρίζει τις αξίες που οι γονείς και οι παππούδες μας κατοχυρώνουν στο Σύνταγμά μας. Η Ισπανία υποστηρίζει τις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζει τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο και, ως εκ τούτου, την ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των εθνών.

Είμαστε επίσης με πολλές άλλες κυβερνήσεις που σκέφτονται όπως εμείς, καθώς και με εκατομμύρια πολίτες σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Μέση Ανατολή που δεν ζητούν περισσότερο πόλεμο ή περισσότερη αβεβαιότητα, αλλά περισσότερη ειρήνη και περισσότερη ευημερία.

Επειδή η πρώτη επιλογή ωφελεί μόνο λίγους.

Και το δεύτερο μας ωφελεί όλους.

Σας ευχαριστώ πολύ».