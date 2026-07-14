Πιθανόν από αναθυμιάσεις πέθανε το νεαρό ζευγάρι στον Πειραιά – Πώς το κλειστό γκαράζ έγινε παγίδα θανάτου

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το θρίλερ που αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί στον Πειραιά, όπου εντοπίστηκε νεκρό ένα νεαρό ζευγάρι μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας.

Τον 28χρονο και την 24χρονη εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 10:00 ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές.

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Στην πολυκατοικία της οδού Μήλου στον Πειραιά έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό τους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, από την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή στις δύο σορούς, δεν διαπιστώθηκαν εκδορές ή τραυματισμοί.

Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμμένη και το κλιματιστικό ανοιχτό, ενώ το γκαράζ ήταν εντελώς κλειστό, με τον ιατροδικαστή να εκτιμά ότι ο θάνατός τους προήλθε από αναθυμιάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να πέρασαν με κάποιον τρόπο μέσα από το κλιματιστικό οι αναθυμιάσεις του οχήματος στην καμπίνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 28χρονου και της 24χρονης αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη και η προανάκριση από την Αστυνομία.

Αρχικά, εξετάζονταν τα σενάριο της αυτοκτονίας αλλά και της εγκληματικής ενέργειας, που για την ώρα φαίνεται να απομακρύνονται, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται επίσης και το ενδεχόμενο του ατυχήματος.

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Πάντως, οι έμπειροι αστυνομικοί που ερευνούν τη σοκαριστική υπόθεση εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στη διαλεύκανσή της.