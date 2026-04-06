Ισραήλ: Μπαράζ πληγμάτων σε υποδομές-κλειδιά στο Ιράν (Βίντεο)

Ο στρατός του Ισραήλ τόνισε με ανακοίνωση της πως ολοκλήρωσε μια ημέρα εντατικών πληγμάτων σε επιπλέον υποδομές-κλειδιά στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, παράλληλα με τα πλήγματα σε δεκάδες ελικόπτερα και αεροσκάφη σε αεροδρόμια της Τεχεράνης, την εξόντωση ανώτερων αξιωματούχων του καθεστώτος και τις επιθέσεις σε πετροχημικές εγκαταστάσεις – η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από τις υπηρεσίες πληροφοριών του IDF, πραγματοποίησε σήμερα (Δευτέρα) πλήγματα σε επιπλέον κρίσιμες υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν:

Μια κεντρική εγκατάσταση των IRGC στην Τεχεράνη, η οποία χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την καταστολή του άμαχου πληθυσμού του Ιράν.

Κρίσιμες υποδομές στο αρχηγείο των IRGC στην Τεχεράνη.

Κρίσιμες υποδομές στο αρχηγείο της Αεροπορίας των IRGC στην Τεχεράνη.

Ταυτόχρονα, ο IDF έπληξε τοποθεσίες αποθήκευσης και εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων που προορίζονταν για επιθέσεις κατά του Κράτους του Ισραήλ, καθώς και μια κεντρική μονάδα παραγωγής αμυντικών συστημάτων.