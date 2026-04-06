Ισραήλ: Χτύπησε δεκάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα ο στρατός σε επιδρομή στην Τεχεράνη

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι κατέστρεψαν δεκάδες ιρανικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια επιδρομών σε τρία αεροδρόμια στην περιοχή της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι επιδρομές είχαν ως στόχο να προκαλέσουν πλήγμα στην ιρανική αεροπορία και την αεροπορία των Φρουρών της Επανάστασης.

Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν ιρανικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, καθώς και υποδομές «που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις του καθεστώτος για στρατιωτικούς σκοπούς» στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης και σε δύο μικρότερους αεροδιαδρόμους στην περιοχή.

בתקיפה נרחבת בשדות התעופה בטהרן: צה״ל תקף עשרות מטוסים ומסוקים של חיל האוויר האיראני



חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ״ן ולמד״ן השלים במהלך הלילה, מטס תקיפה נרחב לפגיעה בחיל האוויר האיראני וחיל האוויר של משמרות המהפכה בשדות תעופה בטהרן.



עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו… pic.twitter.com/PnHmSmRZva— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 6, 2026

Νωρίτερα, ο στρατός είχε δηλώσει ότι είχε βομβαρδίσει διαδρόμους προσγείωσης και πύργους ελέγχου στα αεροδρόμια, καθώς και ένα εργοστάσιο που ανήκει στη Δύναμη Quds του IRGC και κατασκεύαζε drones.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, βάσει πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, πραγματοποίησε μια σειρά επιδρομών μεγάλης κλίμακας με στόχο την αποδυνάμωση της Ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας και της Πολεμικής Αεροπορίας του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε αεροδρόμια της Τεχεράνης.

Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας χτύπησαν πολυάριθμα αεροπορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών και ελικοπτέρων, καθώς και πρόσθετη στρατιωτική υποδομή σε τρία αεροδρόμια σε όλη την Τεχεράνη:

Αεροδρόμιο Bahram

Αεροδρόμιο Mehrabad

Αεροδρόμιο Azmayesh

Το αεροδρόμιο Mehrabad, το οποίο έχει αποτελέσει στόχο πολλές φορές κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Roaring Lion, χρησιμοποιήθηκε από τη Δύναμη Quds του IRGC και χρησίμευσε ως κεντρικός κόμβος για τον εξοπλισμό και τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών αντιπροσώπων του καθεστώτος στη Μέση Ανατολή. Αεροσκάφη που μετέφεραν όπλα και μεγάλα χρηματικά ποσά αναχώρησαν από αυτό το αεροδρόμιο σε πολλές περιπτώσεις, προσγειώνοντάς σε όλη την περιοχή για χρήση από τους αντιπροσώπους του καθεστώτος.

Οι IDF θα συνεχίσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποδυνάμωση των βασικών δυνατοτήτων και των θεμελίων του ιρανικού καθεστώτος