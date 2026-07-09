Ισχυρός σεισμός 5,5 Ρίχτερ στην Τσεχία – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη δυτική Τσεχία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Πλζεν.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.