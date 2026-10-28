Ισραήλ: Το Λικούντ καταγγέλλει «κλοπή των εκλογών» από τα αραβικά κόμματα – Μάχη για την επόμενη κυβέρνηση

Νέα πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ, μία ημέρα μετά τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, με το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου να κατηγορεί τα αραβικά κόμματα ότι «έκλεψαν τις εκλογές».

Οι καταγγελίες διατυπώνονται την ώρα που τα αραβικά κόμματα εμφανίζονται να εξασφαλίζουν 17 έδρες στην Κνεσέτ, καταγράφοντας ιστορική επίδοση και αποκτώντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

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Η εκλογική αναμέτρηση δεν έχει αναδείξει σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με αποτέλεσμα το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό.

Όπως έγραψε το DEBATER στο αναλυτικό ρεπορτάζ για τα exit polls των εκλογών στο Ισραήλ, οι πρώτες εκτιμήσεις έδιναν προβάδισμα στο μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών.

Λικούντ: «Οι εκλογές εκλάπησαν από αραβικά κόμματα»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον των αραβικών πολιτικών σχηματισμών, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν εκτεταμένες παρατυπίες κατά την εκλογική διαδικασία.

«Οι εκλογές εκλάπησαν από αραβικά κόμματα που στηρίζουν την τρομοκρατία και την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους», αναφέρει το Λικούντ σε ανακοίνωσή του.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για περιστατικά «διαφθοράς, απειλών, βίας, νοθείας και χρήσης απαγορευμένων λογισμικών για να παρακινήσουν τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν».

Πρόκειται για ισχυρισμούς του Λικούντ, οι οποίοι δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη εκτεταμένης εκλογικής νοθείας.

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Εκατοντάδες καταγγελίες και συλλήψεις υπόπτων

Η αντιπαράθεση για την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας είχε ξεκινήσει ήδη από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, το Λικούντ υποστήριξε ότι υπέβαλε 775 καταγγελίες στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, επικαλούμενο ύποπτα περιστατικά σε εκλογικά τμήματα περιοχών με κυρίως αραβικό πληθυσμό.

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Οι αναφορές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα ταυτοποίησης ψηφοφόρων, διαχείρισης ψηφοδελτίων, απειλές και πιθανές παραβιάσεις των εκλογικών διαδικασιών.

Παράλληλα, η ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη τριών ατόμων ως υπόπτων για απόπειρα εξαγοράς ψήφων υπέρ του αραβικού κόμματος Ra’am.

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Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό του Νετανιάχου ότι οι συλληφθέντες αποτελούσαν υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή δεν έχει τεκμηριώσει συστηματική αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος.

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Ιστορική επίδοση για τα αραβικά κόμματα – Ρυθμιστές της επόμενης ημέρας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενισχυμένη παρουσία των αραβικών κομμάτων στη νέα Κνεσέτ.

Με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της καταμέτρησης, οι αραβικοί πολιτικοί σχηματισμοί οδεύουν προς την κατάκτηση 17 εδρών, αριθμός που αποτελεί ιστορική επίδοση.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη (28/10), με καταμετρημένο το 77,6% των εκλογικών τμημάτων, το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκέντρωνε 54 έδρες, ενώ το αντίπαλο πολιτικό μπλοκ υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ 49.

Η κατανομή αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί από τα τελικά αποτελέσματα, καθιστά τις 17 έδρες των αραβικών κομμάτων ιδιαίτερα σημαντικές για τις μετεκλογικές ισορροπίες.

Η πιθανότητα κοινοβουλευτικής συνεργασίας με αραβικά κόμματα αποτελεί ήδη αντικείμενο έντονης πολιτικής συζήτησης, χωρίς να έχει διαμορφωθεί οριστική συμφωνία.

Στο επίκεντρο η στάση της αντιπολίτευσης

Το αδιέξοδο που διαμορφώνεται μετά τις κάλπες φέρνει στο προσκήνιο τις επιλογές των κομμάτων της αντιπολίτευσης και τη δυνατότητα συγκρότησης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, έχει ταχθεί υπέρ της συνεργασίας με αραβικούς πολιτικούς σχηματισμούς, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να επιτρέψει τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς τον Νετανιάχου.

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα επικρίνει το ενδεχόμενο συμμετοχής αραβικών κομμάτων σε κυβερνητικό σχήμα.

Η αντιπαράθεση διεξάγεται σε ένα ήδη φορτισμένο πολιτικό περιβάλλον. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία είχαν πραγματοποιηθεί μεγάλες διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ κατά του Νετανιάχου, με αιτήματα που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση των ευθυνών για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ολοκλήρωση της καταμέτρησης, στην εξέταση των καταγγελιών και στις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το αποτέλεσμα των εκλογών παραμένει ανοιχτό ως προς τη δυνατότητα σχηματισμού κυβερνητικής πλειοψηφίας, ενώ οι κατηγορίες περί νοθείας αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.