Τουλάχιστον 64 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες: “Ακούσαμε έναν τεράστιο κρότο, είδα νεκρούς” (βίντεο)

Τουλάχιστον 64 νεκροί έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Τολέδο, στην Ισπανία, σήμερα, έγινε γνωστό από την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης Λα Μάντσα, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο σημείο.

Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά πολύνεκρο δυστύχημα σε λιγότερο από έναν χρόνο στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιφέρεια της Ανδαλουσίας.

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‼️Accidente tren 🚨 La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. ✔️ También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, del Servicio Cinológico y de Policía Judicial.— Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Ο Χεσούς Πέρες Μαρτίν, δήμαρχος της πόλης Λος Γεμπένες, κοντά στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, είπε πως η κατάσταση είναι «φρικτή» στο σημείο.

«Μου μιλούν για ακρωτηριασμούς και πολύ σοβαρά τραύματα», περιέγραψε στο RTVE.

Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία προέτρεψε τους πολίτες, σε μια ανάρτησή της στο Χ, να δώσουν αίμα.

Ο Μιγκέλ, ένας επιβάτης που ταξίδευε μαζί με άλλους συναδέλφους του στα πίσω βαγόνια ενός από τα τρένα, περιέγραψε στο ραδιοφωνικό δίκτυο COPE τη στιγμή του δυστυχήματος.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 28, 2026

«Ακούσαμε μια έντονη βουή, έναν πραγματικά τεράστιο κρότο που διήρκησε 10 δευτερόλεπτα, σαν το τρένο να εκτροχιάζεται. Από το δεξί παράθυρο, μπορούσαμε να δούμε ένα κατεστραμμένο τρένο, φαντάζομαι ήταν το άλλο» που ενεπλάκη, είπε.

🔴ÚLTIMA HORA | Dos trenes de alta velocidad chocan en Toledo. Varios vagones implicados han salido de las vías y han caído por un terraplén. Sigue aquí la última hora https://t.co/XpTNvYQGdD ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 28, 2026

Την ίδια ώρα, μια 17χρονη κοπέλα ονόματι Εντουάρντα, η οποία ταξίδευε σε ένα από τα τρένα, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι στο σημείο επικρατούσε «χάος» και ότι είδε θύματα κάτω από τα τρένα.

«Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Άκουγα κραυγές… Ήταν φρικτό», ανέφερε.

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«Ήταν μια καταστροφή… Μπορούσα να ακούσω ανθρώπους να ουρλιάζουν πανικόβλητοι».

«Είδα νεκρούς ανθρώπους», είπε.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της περιφέρειας Καστίλη Λα Μάντσα Εστέρ Παντίλα ανέφερε πως 147 άνθρωποι ταξίδευαν με το τρένο της Iryo και 397 στο τρένο της Renfe.

Έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε σήμερα πως είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις ισπανικές αρχές, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα νότια της Μαδρίτης.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο.

Η αξιωματούχος επισήμανε πως είναι «πάρα πολύ νωρίς, υπερβολικά νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.