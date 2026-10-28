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Τουλάχιστον 64 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες: “Ακούσαμε έναν τεράστιο κρότο, είδα νεκρούς” (βίντεο)

Το δεύτερο δυστύχημα σε λιγότερο από ένα χρόνο στη γραμμή Μαδρίτης-Ανδαλουσίας

Τουλάχιστον 64 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες: “Ακούσαμε έναν τεράστιο κρότο, είδα νεκρούς” (βίντεο)
GUARDA CIVIL
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:15

Τουλάχιστον 64 νεκροί έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Τολέδο, στην Ισπανία, σήμερα, έγινε γνωστό από την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης Λα Μάντσα, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο σημείο.

Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά πολύνεκρο δυστύχημα σε λιγότερο από έναν χρόνο στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιφέρεια της Ανδαλουσίας.

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Ο Χεσούς Πέρες Μαρτίν, δήμαρχος της πόλης Λος Γεμπένες, κοντά στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, είπε πως η κατάσταση είναι «φρικτή» στο σημείο.

   «Μου μιλούν για ακρωτηριασμούς και πολύ σοβαρά τραύματα», περιέγραψε στο RTVE.

   Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία προέτρεψε τους πολίτες, σε μια ανάρτησή της στο Χ, να δώσουν αίμα.

Ο Μιγκέλ, ένας επιβάτης που ταξίδευε μαζί με άλλους συναδέλφους του στα πίσω βαγόνια ενός από τα τρένα, περιέγραψε στο ραδιοφωνικό δίκτυο COPE τη στιγμή του δυστυχήματος.

«Ακούσαμε μια έντονη βουή, έναν πραγματικά τεράστιο κρότο που διήρκησε 10 δευτερόλεπτα, σαν το τρένο να εκτροχιάζεται. Από το δεξί παράθυρο, μπορούσαμε να δούμε ένα κατεστραμμένο τρένο, φαντάζομαι ήταν το άλλο» που ενεπλάκη, είπε.

Την ίδια ώρα, μια 17χρονη κοπέλα ονόματι Εντουάρντα, η οποία ταξίδευε σε ένα από τα τρένα, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι στο σημείο επικρατούσε «χάος» και ότι είδε θύματα κάτω από τα τρένα.

«Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Άκουγα κραυγές… Ήταν φρικτό», ανέφερε.

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«Ήταν μια καταστροφή… Μπορούσα να ακούσω ανθρώπους να ουρλιάζουν πανικόβλητοι».

«Είδα νεκρούς ανθρώπους», είπε.

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   Η εκπρόσωπος Τύπου της περιφέρειας Καστίλη Λα Μάντσα Εστέρ Παντίλα ανέφερε πως 147 άνθρωποι ταξίδευαν με το τρένο της Iryo και 397 στο τρένο της Renfe.

Έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια η ΕΕ

   Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε σήμερα πως είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις ισπανικές αρχές, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα νότια της Μαδρίτης.

   «Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο.

   Η αξιωματούχος επισήμανε πως είναι «πάρα πολύ νωρίς, υπερβολικά νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

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