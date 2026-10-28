Ισπανία: «Ανεξήγητη» εντολή πίσω από την τραγωδία με τους 68 νεκρούς – Τρένο πέρασε με κόκκινο σηματοδότη

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ισπανία, μετά τη φονική σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην περιοχή Ούρδα του Τολέδο, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/10). Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος προκαλούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

«Όλη η Ισπανία πενθεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, εκφράζοντας τη θλίψη του για μία από τις πλέον πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν τρένο υψηλής ταχύτητας της Renfe συγκρούστηκε με συρμό της Iryo που βρισκόταν ακινητοποιημένος στις γραμμές.

Για τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με τη σύγκρουση και τις μαρτυρίες επιβατών, διαβάστε το αρχικό ρεπορτάζ του DEBATER για τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο.

Η «ανεξήγητη» απόφαση που προηγήθηκε της σύγκρουσης

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας προκύπτουν από τις δηλώσεις του Ισπανού υπουργού Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, ο οποίος αποκάλυψε ότι επετράπη σε τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ενεργός κόκκινος σηματοδότης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, είχε προηγηθεί βλάβη στις επικοινωνίες του ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας LZB, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία διακοπής της κυκλοφορίας.

Ωστόσο, παρά την ύπαρξη ακινητοποιημένου συρμού στις γραμμές, δόθηκε άδεια επανέναρξης της πορείας του τρένου της Renfe.

«Είναι το κέντρο ελέγχου που, μέσω των χειριστών του, λαμβάνει την απόφαση για την επανέναρξη της κυκλοφορίας, υπό συνθήκες που, από τη δική μας οπτική, είναι ανεξήγητες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Όσκαρ Πουέντε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μαδρίτη.

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Ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος από το δυστύχημα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε η συγκεκριμένη εντολή.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί επετράπη η συνέχιση της κυκλοφορίας, ενώ το σύστημα σηματοδότησης είχε ήδη υποδείξει κίνδυνο.

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Οι πρώτες ενδείξεις στρέφουν την έρευνα σε πιθανό ανθρώπινο λάθος κατά τη διαχείριση της τεχνικής βλάβης, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση των αιτιών.

Σάντσεθ: «Δεν είναι αποδεκτό να βιώνουμε δύο τέτοιες τραγωδίες την ίδια χρονιά»

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο οποίος συνέδεσε τη νέα τραγωδία με το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο στην Ανδαλουσία.

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«Δεν είναι αποδεκτό για μια χώρα όπως η Ισπανία να βιώνει δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας την ίδια χρονιά», υπογράμμισε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Η αναφορά του αφορά την τραγωδία στο Ανταμούζ, όπου τον Ιανουάριο του 2026 είχαν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

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Μέσα σε διάστημα μόλις εννέα μηνών, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο πολύνεκρα δυστυχήματα στο σιδηροδρομικό της δίκτυο, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια των μεταφορών και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου.

Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η Ευρώπη πενθεί μαζί σας»

Την αλληλεγγύη της προς τον ισπανικό λαό εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας έτοιμη να συνδράμει τις ισπανικές αρχές στην αντιμετώπιση των συνεπειών της τραγωδίας.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι «πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με τα αίτια της σύγκρουσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Χ τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων.

«Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, τονίζοντας: «Η πλήρης συμπαράστασή μου στον ισπανικό λαό αυτές τις ώρες πένθους».

Η διερεύνηση των συνθηκών της σύγκρουσης συνεχίζεται, με τις αρχές να καλούνται να αποσαφηνίσουν τόσο την αλληλουχία των τεχνικών προβλημάτων όσο και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το κέντρο ελέγχου πριν από το δυστύχημα.