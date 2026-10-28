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Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν και οι έξι σταθμοί που είχαν κλείσει με εντολή της ΕΛΑΣ

Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε το Μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη (28/10), μετά την άρση των περιορισμών στους έξι σταθμούς που είχαν κλείσει από τις 11:00 το πρωί κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν και οι έξι σταθμοί που είχαν κλείσει με εντολή της ΕΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
DEBATER NEWSROOM

Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς άνοιξαν και οι έξι σταθμοί που είχαν παραμείνει κλειστοί από το πρωί της Τετάρτης (28/10), κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας επιτρέπει πλέον την εξυπηρέτηση των επιβατών σε ολόκληρο το δίκτυο, μετά τους προσωρινούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί ανήμερα της εθνικής επετείου.

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Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή λειτουργίας είχε τεθεί σε ισχύ στις 11:00 το πρωί, στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων ασφαλείας που εφαρμόστηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ποιοι έξι σταθμοί άνοιξαν

Οι έξι σταθμοί που επαναλειτουργούν είναι οι εξής:

  • Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός
  • Δημοκρατίας
  • Βενιζέλου
  • Αγίας Σοφίας
  • Σιντριβάνι
  • Πανεπιστήμιο

Πρόκειται για σταθμούς που εξυπηρετούν κεντρικά σημεία της πόλης και είχαν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας με απόφαση των αστυνομικών αρχών.

Με την επαναλειτουργία τους αποκαθίσταται η πρόσβαση των επιβατών σε όλα τα σημεία του δικτύου.

Γιατί είχαν κλείσει οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας είχε αποφασιστεί στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που εφαρμόστηκαν στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου.

Στην πόλη πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, ενώ είχαν προγραμματιστεί και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αφορμή την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη σε εκδήλωση σε ξενοδοχείο της πόλης.

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Οι αστυνομικές αρχές είχαν ανακοινώσει απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε εκτεταμένη περιοχή του κέντρου, από τις 09:00 έως τις 21:00.

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε εντολή για το προσωρινό κλείσιμο των έξι σταθμών του Μετρό.

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Τι είχε ανακοινώσει η διαχειρίστρια εταιρεία

Η διαχειρίστρια εταιρεία THEMA είχε ενημερώσει από το πρωί το επιβατικό κοινό για τους περιορισμούς, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν εντολής της Αστυνομίας.

Στην ανακοίνωσή της είχε ζητήσει συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι η αναστολή λειτουργίας εφαρμοζόταν για λόγους ανεξάρτητους από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την ετοιμότητα του δικτύου.

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Παράλληλα, είχε διαβεβαιώσει ότι η πλήρης λειτουργία θα αποκαθίστατο μόλις αίρονταν οι σχετικοί περιορισμοί.

Με το άνοιγμα των έξι σταθμών, το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία.

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Για το σύνολο των κυκλοφοριακών αλλαγών της εθνικής επετείου, διαβάστε το αναλυτικό ρεπορτάζ του DEBATER για τις αλλαγές σε Μετρό, τραμ, λεωφορεία και τους κλειστούς δρόμους.

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