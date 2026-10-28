Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν και οι έξι σταθμοί που είχαν κλείσει με εντολή της ΕΛΑΣ

Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς άνοιξαν και οι έξι σταθμοί που είχαν παραμείνει κλειστοί από το πρωί της Τετάρτης (28/10), κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας επιτρέπει πλέον την εξυπηρέτηση των επιβατών σε ολόκληρο το δίκτυο, μετά τους προσωρινούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί ανήμερα της εθνικής επετείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή λειτουργίας είχε τεθεί σε ισχύ στις 11:00 το πρωί, στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων ασφαλείας που εφαρμόστηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ποιοι έξι σταθμοί άνοιξαν

Οι έξι σταθμοί που επαναλειτουργούν είναι οι εξής:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Πρόκειται για σταθμούς που εξυπηρετούν κεντρικά σημεία της πόλης και είχαν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας με απόφαση των αστυνομικών αρχών.

Με την επαναλειτουργία τους αποκαθίσταται η πρόσβαση των επιβατών σε όλα τα σημεία του δικτύου.

Γιατί είχαν κλείσει οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας είχε αποφασιστεί στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που εφαρμόστηκαν στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου.

Στην πόλη πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, ενώ είχαν προγραμματιστεί και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αφορμή την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη σε εκδήλωση σε ξενοδοχείο της πόλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικές αρχές είχαν ανακοινώσει απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε εκτεταμένη περιοχή του κέντρου, από τις 09:00 έως τις 21:00.

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε εντολή για το προσωρινό κλείσιμο των έξι σταθμών του Μετρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είχε ανακοινώσει η διαχειρίστρια εταιρεία

Η διαχειρίστρια εταιρεία THEMA είχε ενημερώσει από το πρωί το επιβατικό κοινό για τους περιορισμούς, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν εντολής της Αστυνομίας.

Στην ανακοίνωσή της είχε ζητήσει συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι η αναστολή λειτουργίας εφαρμοζόταν για λόγους ανεξάρτητους από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την ετοιμότητα του δικτύου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, είχε διαβεβαιώσει ότι η πλήρης λειτουργία θα αποκαθίστατο μόλις αίρονταν οι σχετικοί περιορισμοί.

Με το άνοιγμα των έξι σταθμών, το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το σύνολο των κυκλοφοριακών αλλαγών της εθνικής επετείου, διαβάστε το αναλυτικό ρεπορτάζ του DEBATER για τις αλλαγές σε Μετρό, τραμ, λεωφορεία και τους κλειστούς δρόμους.