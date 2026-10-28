Σκιάθος: Πλημμύρες και κατολισθήσεις από την κακοκαιρία – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν με απόφαση της Αστυνομίας

Σοβαρά προβλήματα εξακολουθεί να προκαλεί η κακοκαιρία στη Σκιάθο, καθώς οι ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, ενώ κατολισθήσεις και φερτά υλικά δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν προχωρήσει σε απαγόρευση κυκλοφορίας σε μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου, προκειμένου να προστατευθούν οδηγοί και κάτοικοι από τους κινδύνους που έχουν δημιουργήσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

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Ο περιφερειακός και τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Απαγόρευση κυκλοφορίας από την Ακρόπολη έως τις Κουκουναριές

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, από τις 13:30 της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026 απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο Σκιάθου – Κουκουναριών.

Η απαγόρευση αφορά το τμήμα από την περιοχή Ακρόπολη της Σκιάθου έως τις Κουκουναριές, συμπεριλαμβανομένων των κάθετων δευτερευουσών οδών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις περιοχές:

Βασιλιάς

Αχλαδιές

Αγία Παρασκευή

Τρούλος

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, της συγκέντρωσης υδάτων στο οδόστρωμα και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η απαγόρευση δεν έχει προκαθορισμένη ώρα λήξης και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υποχωρήσει η κακοκαιρία και να αποκατασταθούν οι συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας.

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Την εφαρμογή της απόφασης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, ενώ οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών.

Κατολισθήσεις και επικίνδυνη άνοδος της στάθμης των υδάτων

Εκτός από τις πλημμύρες, σημαντικά προβλήματα έχουν προκαλέσει και τα κατολισθητικά φαινόμενα, κυρίως στη διαδρομή προς τις Κουκουναριές.

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Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί μετά το ξενοδοχείο Skiathos Palace, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν επιβαρύνει το έδαφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο αποκόλλησης χωμάτων και πετρωμάτων.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση στην περιοχή του Πλατανιά, όπου η στάθμη του νερού στο τοπικό ρέμα έχει αυξηθεί σημαντικά.

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Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη Σκιάθο, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την περιοχή του Πλατανιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στις 14:15 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας όσους βρίσκονταν στην πληττόμενη περιοχή να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους για την προστασία τους από ενδεχόμενη πλημμύρα.

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Παράλληλα, πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να επέμβουν εφόσον χρειαστεί.

Άγνωστη ακόμη η πλήρης έκταση των καταστροφών

Η συνεχιζόμενη βροχόπτωση δυσχεραίνει την καταγραφή των ζημιών που έχουν προκληθεί στις υποδομές και στο οδικό δίκτυο της Σκιάθου.

Η πλήρης αποτίμηση των καταστροφών θα καταστεί δυνατή όταν υποχωρήσουν τα έντονα φαινόμενα και εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση στα σημεία που έχουν πληγεί.

Μέχρι τότε, προτεραιότητα των αρμόδιων αρχών παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αποτροπή ατυχημάτων σε πλημμυρισμένους δρόμους ή περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού καλούνται να μην επιχειρούν τη διέλευση από σημεία με συσσωρευμένα νερά, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.