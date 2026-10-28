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Θεσσαλονίκη: Έξι προσαγωγές μετά τα επεισόδια στο κέντρο – Ένταση με τα ΜΑΤ και φωτιές σε κάδους

Νεότερος απολογισμός μετά τα επεισόδια της Τετάρτης (28/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την προγραμματισμένη εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη. Είχαν προηγηθεί χρήση χημικών, φωτιές σε κάδους και ρίψη αντικειμένων.

Θεσσαλονίκη: Έξι προσαγωγές μετά τα επεισόδια στο κέντρο – Ένταση με τα ΜΑΤ και φωτιές σε κάδους
Νέα επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη.
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:10

Σε έξι ανέρχονται οι προσαγωγές μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Τετάρτη (28/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων ενάντια στην προγραμματισμένη εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της πόλης.

Η νεότερη πληροφορία για τον αριθμό των προσαγωγών έρχεται μετά τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων στην Εγνατία οδό, αλλά και τον δεύτερο γύρο επεισοδίων που ακολούθησε αργότερα το απόγευμα.

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Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER, κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές σε κάδους και πέταξαν αντικείμενα προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ, προκαλώντας νέα ένταση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

Η ένταση εκδηλώθηκε στο πλαίσιο αντιφασιστικής κινητοποίησης που είχε προγραμματιστεί στο Άγαλμα Βενιζέλου, με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και πολιτών.

Αφορμή αποτέλεσε η εκδήλωση με ομιλητή τον Ηλία Κασιδιάρη, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 17:00 σε ξενοδοχείο της πόλης.

Όταν συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία, αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην Εγνατία οδό, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, εμπόδισαν τη διέλευσή τους.

Ακολούθησαν επεισόδια, με τους αστυνομικούς των ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών και να προχωρούν σε προσαγωγές.

Δεύτερος γύρος έντασης με φωτιές σε κάδους

Η κατάσταση δεν εκτονώθηκε αμέσως μετά τα πρώτα επεισόδια.

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Αργότερα το απόγευμα, σύμφωνα με το Thestival, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, τα οποία αποχωρούσαν από τη συγκέντρωση, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν αντικείμενα προς αστυνομικές δυνάμεις.

Στο κέντρο της πόλης παρέμεναν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, καθώς είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

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Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία είχε αποφασίσει την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε τμήμα του κέντρου της Θεσσαλονίκης από τις 09:00 έως τις 21:00 της Τετάρτης, επικαλούμενη λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Τι ισχύει για τις έξι προσαγωγές

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, ο αριθμός των προσαγωγών ανέρχεται σε έξι.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν κάποια από τις προσαγωγές μετατράπηκε σε σύλληψη, ούτε έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τυχόν κατηγορίες.

Η προσαγωγή αποτελεί αστυνομική διαδικασία και δεν συνεπάγεται αυτομάτως σύλληψη ή απόδοση ποινικής ευθύνης.

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