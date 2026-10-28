Ισπανία: Τουλάχιστον 39 νεκροί μετά από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο (βίντεο)

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

“Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK— Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Τουλάχιστον 39 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα El País, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι δύο από τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και έπεσαν σε σημείο δίπλα στις σιδηροτροχιές.

🔴ÚLTIMA HORA | Dos trenes de alta velocidad chocan en Toledo. Varios vagones implicados han salido de las vías y han caído por un terraplén. Sigue aquí la última hora https://t.co/XpTNvYQGdD October 28, 2026

⚠️ PLATECAM ⚠️: ⏰ 28/10/2026 a las 09:15 horas. Toledo 📝 Activado el PLATECAM en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo como consecuencia de un accidente ferroviario ocurrido en Urda. Más información: https://t.co/2P9t9rtJZp https://t.co/b0b0OmaFxh— 112 Castilla-La Mancha (@112clm) October 28, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ⁠το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10.00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.