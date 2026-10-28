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ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Τουλάχιστον 39 νεκροί μετά από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο (βίντεο)

Ανεστάλησαν τα δρομολόγια

Ισπανία: Τουλάχιστον 39 νεκροί μετά από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:54

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

“Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ.

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Τουλάχιστον 39 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα El País, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι δύο από τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και έπεσαν σε σημείο δίπλα στις σιδηροτροχιές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ⁠το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10.00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

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