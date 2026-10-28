Ισραήλ: Συνεχίζεται το εκλογικό “θρίλερ” – Στις 54 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου, στο 84,5% η καταμέτρηση των ψήφων

Συνεχίζεται το εκλογικό “θρίλερ” στο Ισραήλ, με το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου να έχει 54 έδρες έναντι 49 εδρών του συνασπισμού του Γκάντι Άιζενκοτ, μετά την καταμέτρηση του 84,5% των ψήφων, στις 12:34.

Την ίδια ώρα, τα δύο αραβικά κόμματα, η Κοινή Λίστα (Joint List) και το Ra’am, υποχωρούν συνολικά στις 17 έδρες, από τις 19 που συγκέντρωναν στην προηγούμενη ενημέρωση της καταμέτρησης.

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Με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, κανένας από τους δύο βασικούς συνασπισμούς δεν εξασφαλίζει τις 61 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Παράλληλα, τρία κόμματα παραμένουν κάτω από το εκλογικό όριο του 3,25%. Το κόμμα των Εφέδρων (Reservists) συγκεντρώνει 2,7%, το People of Israel 1,6% και το Charedi Public 0,2%.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και θα αλλάξουν όσο συνεχίζεται η καταμέτρηση.

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα καταμετρηθούν οι ψήφοι που έχουν κατατεθεί σε διπλούς φακέλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εκείνες των στρατιωτών.