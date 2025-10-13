Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: “Καλώς ήρθατε πίσω” – Tο χειρόγραφο σημείωμα του Νετανιάχου στους ομήρους

Εν αναμονή της ιστορικής στιγμής

DEBATER NEWSROOM
UPD: 08:39

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ένα χειρόγραφο σημείωμα, υποδέχεται τους 20 ομήρους της Χαμάς που επιστρέφουν σήμερα, Δευτέρα στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, στο σημείωμα γράφει: «Εκ μέρους όλου του λαού του Ισραήλ, καλώς ήρθατε πίσω! Σας περιμέναμε, σας αγκαλιάζουμε. Σάρα και Μπέντζαμιν Νετανιάχου».

Ο Νετανιάχου άφησε από ένα σημείωμα σε κάθε κρεβάτι ομήρου στη στρατιωτική βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ.

Τα μηνύματα συνοδεύονται από κιτ υποδοχής που ετοίμασε γι’ αυτούς η Υπηρεσία Ομήρων στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, το οποίο περιλαμβάνει ρούχα και προσωπικό εξοπλισμό, έναν φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο και τάμπλετ.

Στη βάση, θα τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και θα συναντηθούν με τις οικογένειες τους που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο, ενώ όποιος χρειάζεται ιατρική φροντίδα θα διακομιστεί στη συνέχεια σε νοσοκομείο.

