Ισραήλ: “Καλώς ήρθατε πίσω” – Tο χειρόγραφο σημείωμα του Νετανιάχου στους ομήρους

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ένα χειρόγραφο σημείωμα, υποδέχεται τους 20 ομήρους της Χαμάς που επιστρέφουν σήμερα, Δευτέρα στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, στο σημείωμα γράφει: «Εκ μέρους όλου του λαού του Ισραήλ, καλώς ήρθατε πίσω! Σας περιμέναμε, σας αγκαλιάζουμε. Σάρα και Μπέντζαμιν Νετανιάχου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara added a personal message for the returning hostages to the welcome kits prepared for them by the Prime Minister’s Office Hostages Authority and include clothing and personal equipment, a laptop computer, a cellphone and a tablet pic.twitter.com/dk4QMDiFkP— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 13, 2025

Ο Νετανιάχου άφησε από ένα σημείωμα σε κάθε κρεβάτι ομήρου στη στρατιωτική βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ.

Τα μηνύματα συνοδεύονται από κιτ υποδοχής που ετοίμασε γι’ αυτούς η Υπηρεσία Ομήρων στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, το οποίο περιλαμβάνει ρούχα και προσωπικό εξοπλισμό, έναν φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο και τάμπλετ.

Στη βάση, θα τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και θα συναντηθούν με τις οικογένειες τους που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο, ενώ όποιος χρειάζεται ιατρική φροντίδα θα διακομιστεί στη συνέχεια σε νοσοκομείο.