Νετανιάχου: «Ιστορική στιγμή η απελευθέρωση των ομήρων – Αύριο αρχίζει νέος δρόμος για το Ισραήλ»

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής (12/10) απηύθυνε διάγγελμα προς τον λαό του Ισραήλ, ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Το διάγγελμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έρχεται αφού η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ισραήλ, Σος Μπεντροσιάν, είπε νωρίτερα ότι το Ισραήλ αναμένει πως και οι 20 ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό το πρωί της Δευτέρας.

«Ιστορικό γεγονός»

Ξεκινώντας την ομιλία του προς τον λαό του Ισραήλ ο Νετανιάχου είπε ότι η απελευθέρωση των ομήρων είναι ένα «ιστορικό γεγονός που κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα συνέβαινε».

Συνέχιζε λέγοντας ότι «υπάρχουν τόσες πολλές διαφωνίες μεταξύ μας», αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι ο λαός του Ισραήλ θα μπορέσει «να αφήσει αυτές τις διαφορές στην άκρη» στο μέλλον.

«Όπου κι αν πολεμήσαμε, νικήσαμε», είπε. Έπειτα πρόσθεσε ότι η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμη, επισημαίνοντας πως υπάρχουν «πολύ μεγάλες προκλήσεις για την ασφάλεια» που βρίσκονται μπροστά.

Ο Νετανιάχου συνέχισε λέγοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του συναντήθηκαν πολλές φορές με τις οικογένειες των ομήρων και είδαν από κοντά τη «λαχτάρα και τον πόνο» τους.

«Αυτές οι συναντήσεις ήταν μέσα μου σε κάθε απόφαση που πήραμε», είπε.

Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, δήλωσε: «Θα φέρουμε πίσω τους αγαπημένους σας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκλεισε τη σύντομη δήλωσή του ευχαριστώντας τους πολίτες της χώρας που «στάθηκαν δυνατοί μέρα με τη μέρα».

«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου δρόμου», είπε.

«Μαζί θα συνεχίσουμε να νικάμε και, με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα της χώρας και της γης του Ισραήλ.»