Ισραήλ: Ήχησαν σειρήνες μετά από επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Συναγερμός στις Αρχές
Σειρήνες ήχησαν σε περιοχές του βόρειου και του νότιου Ισραήλ μετά από επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Ο Ισραηλινός Αρχούτζ Σέβα δήλωσε ότι αναχαιτίστηκε ένας πύραυλος από το Ιράν που κατευθυνόταν προς το νότιο Νεγκέβ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
