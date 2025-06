Επίθεση στις εγκαταστάσεις της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης εξαπέλυσε το μεσημέρι της Δευτέρας 16/6 το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδόθηκε το κτίριο της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης. Μάλιστα, σοκάρει το βίντεο με την επίθεση και την αντίδραση της παρουσιάστριας on air.

#Iran BREAKING: Israeli strikes have bombed the Iranian state-TV and radio building in #Tehran as it was broadcasting live on air. pic.twitter.com/yYOGTi2oCj