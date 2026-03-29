Ισραήλ: «Απέχουμε ημέρες από το να χτυπήσουμε όλους τους στόχους κορυφαίας προτεραιότητας στο Ιράν»

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) απέχουν μέρες από το να χτυπήσουν όλους τους στόχους στο Ιράν που χαρακτηρίζουν ως «κορυφαίας προτεραιότητας», δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος στο CNN.

Οι στόχοι χωρίζονται σε διαφορετικές ομάδες, «θα μπορούσαν να είναι βαλλιστικοί πύραυλοι, παραγωγή (όπλων), πυρηνικά, κέντρα διοίκησης και ελέγχου και ούτω καθεξής», δήλωσε ο Nadav Shoshani, διεθνής εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Μέσα σε κάθε ομάδα, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες – «ουσιώδεις, σημαντικοί και πρόσθετες», εξήγησε ο Shoshani.

Και σε λίγες μέρες, «θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την εργασία με βάση τους στόχους κορυφαίας προτεραιότητας στην οικογενειακή ομάδα παραγωγής», είπε. «(Αυτό) δεν σημαίνει ότι εξαντλούμε τους στόχους μας… αλλά μιλώντας για την κορυφαία προτεραιότητα αυτού που ορίσαμε ως κορυφαία προτεραιότητα, θα είμαστε σε θέση να την επιτύχουμε μέσα σε λίγες μέρες».

Ο Shoshani δίστασε να θέσει ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα σε περίπτωση που αλλάξουν οι «επιχειρησιακές συνθήκες». Το Σαββατοκύριακο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν δύο χαλυβουργεία στο Ιράν , συμπεριλαμβανομένου ενός που χρησιμοποιεί ραδιενεργό υλικό, δήλωσε η πυρηνική αρχή του ΟΗΕ, καθώς και ένα εργοστάσιο βαρέος ύδατος στο Αράκ, το οποίο περιλαμβάνει βασικές μονάδες παραγωγής πλουτωνίου.

Ο Shoshani είπε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν και αυτό το εργοστάσιο βαρέος ύδατος κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους τον περασμένο Ιούνιο, «αλλά οι πληροφορίες εντόπισαν προσπάθειες για την ανακατασκευή του».

Εκτός από την καταστροφή στρατιωτικών στόχων, οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.900 ανθρώπους στο Ιράν και έχουν προκαλέσει ζημιές σε πολλές πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων ιατρικών εγκαταστάσεων και σχολείων, σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο.

Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε βιομηχανική ζώνη στην Beersheba

Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στη βιομηχανική ζώνη Neot Hovav, νότια της Beersheba, μετά την τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. March 29, 2026

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από την επίθεση στην περιοχή.