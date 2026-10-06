Ισπανία: Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε δύο νέα διατάγματα για τη στέγαση – Θα παρουσιαστούν πριν από τις πρόωρες εκλογές

⁠Το υπουργικό συμβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε δύο νέα διατάγματα με μέτρα για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση μετά την απόρριψη παρόμοιων την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο, πράγμα που πυροδότησε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τον Νοέμβριο, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα δύο νέα διατάγματα για τη στέγαση με την ελπίδα να υιοθετηθούν μέσω ειδικής κοινοβουλευτικής οδού πριν από τις πρόωρες εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου.

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Τα δύο διατάγματα θα εξεταστούν στο κοινοβούλιο, το οποίο διαλύθηκε από τον πρωθυπουργό, από ειδική επιτροπή, κι όχι από το σύνολο των 350 βουλευτών.

Μετά την απόρριψη την Παρασκευή παρόμοιων μέτρων από το κοινοβούλιο, η κυβέρνηση ελπίζει να ψηφιστεί έτσι τουλάχιστον το ένα από τα δύο κείμενα, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή.

Ο Σάντσεθ αναφέρθηκε επίσης σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε «21 μέτρα» που αποσκοπούν «να προστατεύσουν» περαιτέρω τους ενοικιαστές σε μια αγορά ακινήτων την οποία χαρακτήρισε «δυσλειτουργική».

Τα δύο αυτά κείμενα αναμένεται «να διευκολύνουν την πρόσβαση σε προσιτά ενοίκια και επίσης στην αγορά για τον κόσμο», σημείωσε ακόμη ο σοσιαλιστής ηγέτης, δίνοντας έμφαση κυρίως σε δάνεια που μπορούν να φτάσουν «έως και τα 50.000 ευρώ άτοκα» για αγορά πρώτης κατοικίας.

«Η κυβέρνηση αυτή δεν θα κάνει πίσω», διαβεβαίωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Η ειδική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από 69 βουλευτές, είναι το κοινοβουλευτικό όργανο που προβλέπεται από το Σύνταγμα σε περίπτωση διάλυσης του κοινοβουλίου, όπως συνέβη μετά τη δημοσίευση σήμερα το πρωί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διατάγματος με το οποίο προκηρύχθηκαν πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.

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Αν και η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, πράγμα που εμπόδισε την έγκριση σημαντικών μέτρων για τα οποία είχε δεσμευτεί εδώ και χρόνια, θα είναι αρκετό στους κόλπους αυτής της επιτροπής να συγκεντρώσει την υποστήριξη μικρών κομμάτων, μεταξύ των οποίων οι βάσκοι εθνικιστές (PNV), για να εξασφαλίσει θετική ψήφο.

Η αντιπολίτευση των βουλευτών του αυτονομιστικού καταλανικού κόμματος Junts, οι οποίοι προκάλεσαν την Παρασκευή την απόρριψη των προηγούμενων διαταγμάτων της κυβέρνησης που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της κρίσης ακινήτων, δεν θα αποτελεί πια στην περίπτωση αυτή εμπόδιο.

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Από την πλευρά του το PNV είχε υποστηρίξει την Παρασκευή στο κοινοβούλιο το πρώτο από τα δύο κείμενα για τη στέγαση που προέβλεπε κυρίως την αναστολή ως το 2030 των εξώσεων ευάλωτων ανθρώπων και μέτρα κατά των κερδοσκοπικών επενδυτικών κεφαλαίων που αποκαλούνται «γύπες», και κατηγορούνται για κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων σε βάρος των κατοίκων.