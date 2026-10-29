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ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων – Παρέμβαση του βασιλιά Φελίπε

Αυξήθηκε ο απολογισμός του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Καστίλλη-Λα Μάντσα – Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ επισκέφθηκε τραυματίες στο Τολέδο και ζήτησε μέτρα για την αποτροπή αντίστοιχων τραγωδιών.

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων – Παρέμβαση του βασιλιά Φελίπε
EFE
DEBATER NEWSROOM

Στους 74 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων (CIAF) του υπουργείου Μεταφορών της χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιφέρεια Καστίλλη-Λα Μάντσα, προκαλώντας δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς.

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Ο προηγούμενος απολογισμός, που είχε ανακοινωθεί από τις περιφερειακές αρχές, έκανε λόγο για 69 νεκρούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε κατά πέντε.

Ισπανία: Ο βασιλιάς Φελίπε επισκέφθηκε τους τραυματίες

Μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ επισκέφθηκε νοσοκομείο στο Τολέδο, όπου νοσηλεύονται τραυματίες από τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Κατά την επίσκεψή του, υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος και να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

«Η έρευνα πρέπει να προσδιορίσει πώς και γιατί συνέβη αυτή η καταστροφή. Πρέπει επίσης να μελετήσουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτίων

Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων της Ισπανίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Η έρευνα αναμένεται να αποσαφηνίσει τα αίτια της τραγωδίας και να συμβάλει στον προσδιορισμό των μέτρων που απαιτούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών.

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Η αύξηση του αριθμού των νεκρών από 69 σε τουλάχιστον 74 αποτυπώνει τη σοβαρότητα του δυστυχήματος, ενώ οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τη διαχείριση των συνεπειών του.

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