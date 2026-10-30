Ισπανία: Η προειδοποίηση για βλάβες στο σύστημα ασφαλείας 23 ημέρες πριν την σιδηροδρομική τραγωδία

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, καθώς φτάνουν πλέον τους 74, με νέες πληροφορίες να έρχονται στο φως για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Σύμφωνα με την πρώτη τεχνική έκθεση το τρένο υψηλής ταχύτητας Renfe AVE χτύπησε στο πίσω μέρος το τρένο Iryo που βρίσκονταν ακινητοποιημένο στο Τολέδο, με ταχύτητα από 160 έως 200 χλμ την ώρα. Λόγω της υψηλής ταχύτητας, οι συρμοί των τρένων που ήρθαν σε επαφή μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών. Άλλοι συρμοί εκτροχιάστηκαν και έπεσαν από τον λόφο.

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@programadear #trenes #accidente #iryo Ya esta bien,esto no puede volver a ocurrir,queremos responsables. https://t.co/0LMqwjZq3O— Carlos (@CharlyCSR190885) October 28, 2026

Νεότερες πληροφορίες από ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο μηχανοδηγός του τρένου Iryo, προσπάθησε να ξεκινήσει το τρένο δύο φορές και στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια στο κέντρο ελέγχου της εταιρείας.

🚨 Shocking: Spain faces two disturbing incidents 🇪🇸 💔 At least 46 people were killed and 179 injured after Iryo and Renfe trains collided near Toledo. Meanwhile, the Civil Guard rescued a minor at Melilla port who was hiding beneath seven tons of scrap metal to reach mainland Spain. Two alarming stories, one country. 😳 https://t.co/X7U2kI0hZR October 28, 2026