Ισπανία: Η προειδοποίηση για βλάβες στο σύστημα ασφαλείας 23 ημέρες πριν την σιδηροδρομική τραγωδία
Το Renfe AVΕ χτύπησε στο πίσω μέρος το τρένο Iryo με ταχύτητας από 160 έως 200 χλμ την ώρα
Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, καθώς φτάνουν πλέον τους 74, με νέες πληροφορίες να έρχονται στο φως για τις συνθήκες της τραγωδίας.
Σύμφωνα με την πρώτη τεχνική έκθεση το τρένο υψηλής ταχύτητας Renfe AVE χτύπησε στο πίσω μέρος το τρένο Iryo που βρίσκονταν ακινητοποιημένο στο Τολέδο, με ταχύτητα από 160 έως 200 χλμ την ώρα. Λόγω της υψηλής ταχύτητας, οι συρμοί των τρένων που ήρθαν σε επαφή μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών. Άλλοι συρμοί εκτροχιάστηκαν και έπεσαν από τον λόφο.
@programadear #trenes #accidente #iryo Ya esta bien,esto no puede volver a ocurrir,queremos responsables. https://t.co/0LMqwjZq3O— Carlos (@CharlyCSR190885) October 28, 2026
Νεότερες πληροφορίες από ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο μηχανοδηγός του τρένου Iryo, προσπάθησε να ξεκινήσει το τρένο δύο φορές και στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια στο κέντρο ελέγχου της εταιρείας.
🚨 Shocking: Spain faces two disturbing incidents 🇪🇸 💔 At least 46 people were killed and 179 injured after Iryo and Renfe trains collided near Toledo. Meanwhile, the Civil Guard rescued a minor at Melilla port who was hiding beneath seven tons of scrap metal to reach mainland Spain. Two alarming stories, one country. 😳 https://t.co/X7U2kI0hZR— Samridhi (@samridhi_i) October 28, 2026
Κατά την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου για την επίλυση του ζητήματος, το τρένο χτυπήθηκε από το AVE.
Προειδοποίηση για τα συστήματα ασφαλείας
Η Iryo, μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου της, Fabrizio Favara, είχε προειδοποιήσει πριν από 23 ημέρες για την συχνότητα βλαβών στο σύστημα ασφαλείας LZB των τρένων της στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Σεβίλλης , όπου σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα.
Μιλώντας στη Γερουσία, ο Fabrizio Favara ανέφερε πως οι βλάβες ανάγκαζαν τα τρένα να ακινητοποιηθούν με αποτέλεσμα να χρειαστεί «σημαντικός χρόνος» για να συνεχίσουν την «κανονική λειτουργία» τους.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
That’s a train track going right through a train and rising up about 10 meters… #Toledo #AccidenteTren #Spain https://t.co/wpXjs1bPwh— TrendingTrolls (@TrendingTrol) October 28, 2026
«Είναι ένα ασφαλές σύστημα, αλλά αρκετά παλιό», δήλωσε προτού υποδείξει ότι «το τρένο δεν μπορεί να κινηθεί» όταν αποσυνδεθεί το σύστημα ασφαλείας LZB.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τα θλιβερά γεγονότα της Τετάρτης. Μια δυσλειτουργία στο σύστημα LZB προκάλεσε την αυτόματη διακοπή λειτουργίας έξι τρένων, συμπεριλαμβανομένου των τρένων υψηλής ταχύτητας Renfe AVE και Iryo που ταξίδευαν προς την ίδια κατεύθυνση.
«Κάθε φορά που το σήμα του τρένου αποσυνδέεται από το σήμα εδάφους, το τρένο σταματά. Δεν μπορεί να κινηθεί και χρειάζεται αρκετός χρόνος για να επανασυνδεθεί και να ξεκινήσει ξανά η υπηρεσία», δήλωσε, σύμφωνα με το Journal of Proceedings της Γερουσίας.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Εν τω μεταξύ, το τρένο Renfe AVE είχε λάβει άδεια να συνεχίσει με την κανονική του ταχύτητα. Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε η σύγκρουση.
Η έρευνα πρέπει να διευκρινίσει γιατί το κέντρο ελέγχου επέτρεψε στο AVE να προχωρήσει ενώ το Iryo παρέμεινε σταματημένο και ποια σχέση είχαν τα προβλήματα επανασύνδεσης του LZB με την αλληλουχία του δυστυχήματος.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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