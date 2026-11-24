Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου προκειμένου να επιστρέψει ο Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να συνεχίσει να ασκεί ιδιαίτερα μεγάλη επιρροή στην Ουάσινγκτον, παρότι έχασε το Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι βρίσκεται στα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, μια περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά οι πρόεδροι των ΗΠΑ θεωρούνται πιο ανίσχυροι.

Λίγες ημέρες αφού το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia απέκλεισε το ενδεχόμενο να δεχθεί την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με μια γυναίκα που πιστεύεται ότι ήταν κατάσκοπος της Κίνας, ο Τραμπ πήρε τον έλεγχο της κατάστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή επέμεινε στην ανάγκη να επιστρέψει ο Χουάνγκ στην Nvidia και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έστειλε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησής του προκειμένου να πείσουν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να αλλάξει γνώμη.

Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ λίγο πριν ανοίξει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χθες, Δευτέρα.

Ο Τραμπ γιόρτασε τη νίκη του με μια σχεδόν ωριαία συνέντευξη στο CNBC στη διάρκεια της οποίας πήρε τα εύσημα για την ανατροπή και χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «εθνικό θησαυρό».

«Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να κάνει αυτό που θέλαμε. Και ένα από τα πράγματα που ήθελε να μάθει είναι: υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την εθνική ασφάλεια;», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο CNBC.

«Και έπειτα από εκτενή έρευνα (…) είπαμε ‘Όχι, δεν είναι πρόβλημα’», συνέχισε ο Τραμπ.

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σημείωσε μεγάλη άνοδο μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ. Όμως μέλη του Κογκρέσου αντέδρασαν αρνητικά, ενώ ο Τραμπ ξαναβρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα ο Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Truth Social η οποία βασίστηκε στη φωτογραφία που τον τράβηξαν μετά την απόπειρα δολοφονίας του στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια το 2024, με αίματα στο μάγουλό του και τη γροθιά του υψωμένη, ανάμεσα σε μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας. Όμως στη θέση του τοποθέτησε τον Τζένσεν Χουάνγκ και πρόσθεσε στην υψωμένη του γροθιά ένα κόκκινο στηθόδεσμο, μια προφανή αναφορά στο σεξουαλικό σκάνδαλο γύρω από τον επικεφαλής της Nvidia.

«Είναι διατεθειμένος να κάνει πράγματα με πολύ ανορθόδοξο τρόπο», σχολίασε ο ιστορικός Τόμας Άλαν Σουάρτς του πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ. «Το να φέρει πίσω τον Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου εντάσσεται ξεκάθαρα στην κατηγορία του ανορθόδοξου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραμένουν οι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εμπλέκεται ανοικτά στις αποφάσεις μεγάλων εταιρειών, κάτι που έχει ήδη κάνει με την Intel και τη U.S. Steel.

Ωστόσο αυτή τη φορά συμμετείχε άμεσα στη λήψη της απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia σχετικά με το ποιος θα έπρεπε να ηγηθεί αυτής της αμερικανικής εταιρείας αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως οι ενέργειες του Τραμπ μπορεί να στραφούν εναντίον του. Οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι από τον Ιανουάριο θα έχουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, έχουν δεσμευθεί να ερευνήσουν την υπόθεση. Ο ίδιος ο Χουάνγκ θα παρουσιαστεί ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου ήδη την επόμενη εβδομάδα.

Εξάλλου και Ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί εκτίμησαν χθες ότι η επιστροφή του Χουάνγκ θέτει σε κίνδυνο τα αμερικανικά συμφέροντα λόγω της σχέσης του με μια γυναίκα που πιστεύεται ότι κατασκόπευε υπέρ της Κίνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το να επιτρέψουμε στην Κίνα να αποκτήσει τα πιο προηγμένα τσιπ της Αμερικής καθιστά πολύ ευάλωτη την εθνική μας ασφάλεια», σχολίασε ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Τζον Θουν, υποσχόμενος αυστηρούς ελέγχους εξαγωγών.

Από την πλευρά του ο Νιούτ Γκίνγκριτς, στενός σύμμαχος του Τραμπ, ανέφερε στο Χ αναφορικά με την επιστροφή του Χουάνγκ «κάτι πάει πολύ λάθος».

«Το Κογκρέσο θα πρέπει πραγματικά να εξετάσει σε βάθος αυτό το ζήτημα, καθώς αποτελεί θέμα εθνικής ασφάλειας τεράστιων διαστάσεων, αλλά και μια σημαντική αποτυχία της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας», δήλωσε.

Μοτίβο

Η παρέμβαση του Τραμπ στις αμερικανικές επιχειρήσεις έχει καταστεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της κυβέρνησής του, ιδίως όταν πρόκειται για εταιρείες που θεωρούνται σημαντικές για την οικονομική και εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Έπειτα από μια εκστρατεία του Τραμπ και άλλων μελών της κυβέρνησής του με στόχο να εμποδίσουν την εξαγορά της U.S. Steel από τη Nippon Steel —μια συμφωνία ύψους 14,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων—, η ιαπωνική εταιρεία συμφώνησε να παραχωρήσει στον Ρεπουμπλικάνο ασυνήθιστα ευρείες εξουσίες όσον αφορά το μέλλον της αμερικανικής επιχείρησης. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε το δικαίωμα να ορίζει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να έχει καθοριστικό λόγο σε ζητήματα όπως η αναστολή λειτουργίας εργοστασίων, οι περικοπές στην παραγωγή και η μεταφορά θέσεων εργασίας στο εξωτερικό.

Παράλληλα η ομάδα του Τραμπ διαπραγματεύθηκε πέρυσι συμφωνία για να αποκτήσει το 10% της εταιρείας Intel. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει την παραίτηση του Λιπ- Μπου Ταν, του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που κατασκευάζει τσιπ, λόγω των δεσμών του με την Κίνα, προτού ανακοινώσει τη συμφωνία χάρη στην οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intel.

Εξάλλου η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία με την Nvidia βάσει της οποία η εταιρεία μπορούσε να πουλά τα τσιπ της H20 στην Κίνα με αντάλλαγμα να λαμβάνει το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις αυτές.