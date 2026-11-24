Με στάση εργασίας συμμετέχουν αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς στην απεργία.

Οι γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του μετρό προς και από το αεροδρόμιο.

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Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια αναλυτικά έχουν ως εξής :

Γραμμή 1 μετρό (ΗΣΑΠ): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

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Γραμμές 2 και 3 οτυ μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00,

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από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44,

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από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 17:36,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43,

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από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58,

από Δημοτικό Θέατρο προς αεροδρόμιο στις 16:54.

Τραμ γραμμή 6:

Σύνταγμα: Ο πρώτος συρμός προς Πικροδάφνη θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08.

Πικροδάφνη: Ο πρώτος συρμός προς Σύνταγμα θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος προς Σύνταγμα στις 16:18 και προς Ν. Κόσμο στις 16:34.

Τραμ Γραμμή 7:

Ασκληπιείο Βούλας: Ο πρώτος συρμός προς Ακτή Ποσειδώνος θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος προς Ακτή Ποσειδώνος στις 16:07 και προς ΣΕΦ στις 16:31.

Ακτή Ποσειδώνος: Ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 16:41 και προς 2η Αγίου Κοσμά στις 17:12.

ΣΕΦ: Ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 09:51.

Λεωφορεία – τρόλεϊ – αεροπλάνα

Κανονικά θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια σε λεωφορεία και τρόλεϊ, καθώς και οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Σημειώνεται πως η ΟΣΥΠΑ (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) είχε εξαγγείλει 24 απεργία, ωστόσο κρίθηκε παράνομη χθες το βράδυ, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, μετά την προσφυγή της ΥΠΑ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Τρένα και προαστιακός

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν και τα δρομολόγια στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και τον προαστιακό σιδηρόδρομο.