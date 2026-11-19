Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχοθετήθηκε από κυβερνοεπίθεση, η οποία ενδεχομένως να έθεσε σε κίνδυνο μεγάλο αριθμό προσωπικών δεδομένων, έγραψε σήμερα το Politico.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι περιόρισε σε μεγάλο βαθμό την επίθεση, αλλά η πλήρης έκταση της ζημιάς που επέφερε παραμένει ασαφής, σημείωσε το Politico επικαλούμενο αξιωματούχο της ΕΕ.

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“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε μια εκστρατεία κυβερνοεπίθεσης που εντοπίστηκε”, δήλωσε στο Politico ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τόμας Ρενιέ.

“Στοχοποιήθηκαν μεμονωμένα συστήματα και, σύμφωνα με την πάγια πρακτική μας, έχουμε ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους”, ανέφερε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σήμερα το πρωί.

Όπως σημειώνεται, για προληπτικούς λόγους, αρκετές εφαρμογές τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε μια εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων που εντοπίστηκε. Στοχοποιήθηκαν μεμονωμένα συστήματα και, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική μας, ενημερώσαμε όσους επηρεάζονται», δήλωσε στο Playbook ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ.

Κατά το Politico, η αναστάτωση που προκλήθηκε από την κυβερνοεπίθεση μετρά ήδη περισσότερες από 10 ημέρες καθώς επηρεάστηκαν το Sysper, η πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής για τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, τις αιτήσεις αδειών και τα φύλλα καταγραφής ωρών εργασίας, καθώς και το MyPMO, το σύστημα αποζημίωσης ιατρικών δαπανών. Αν και τα δύο συστήματα αποκαταστάθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Sysper παρουσίασε ξανά προσωρινή διακοπή λειτουργίας χθες, Τετάρτη.

Σύμφωνα με εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα που περιήλθε στην κατοχή του Playbook, η Κομισιόν συγκάλεσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το ανώτατο εσωτερικό όργανο διαχείρισης κρίσεων, το Συμβούλιο Εταιρικής Διαχείρισης (Corporate Management Board), για έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με τα «συνεχιζόμενα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων», με την υπηρεσία ψηφιακών υπηρεσιών έδωσε να δίνει εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων ασφαλείας.

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Παράλληλα, η επίτροπος Τεχνολογίας Χένα Βιρκούνεν ενημέρωσε τους συναδέλφους της κατά τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων, την Τετάρτη, σχετικά με τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης.

Το κρούσμα κυβερνοεπίθεσης στην Κομισιόν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων περιστατικών διεθνώς όπως τα προβλήματα που επηρέασαν τη Microsoft, μεγάλες αμερικανικές τράπεζες και την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), καθώς και η κυβερνοεπίθεση που έβαλε στο στόχαστρο δημοφιλείς ιστοσελίδες, όπως εκείνες της Air France, του BBC και του Zoom.