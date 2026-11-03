ΗΠΑ – ενδιάμεσες εκλογές: Ψήφισαν οι τρεις αμερικανοί αστροναύτες που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ακόμη και σε τροχιά γύρω από τη Γη είχαν τρεις Αμερικανοί αστροναύτες, οι οποίοι συμμετείχαν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, ψηφίζοντας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.



«Ναι, μπορείς να ψηφίσεις ακόμη και από το διάστημα! Και οι τρεις Αμερικανοί, μέλη του πληρώματος, είχαμε το προνόμιο να ψηφίσουμε από τον διαστημικό σταθμό», αναφέρει ο αστροναύτης Ανίλ Μένον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι τρεις αμερικανοί αστροναύτες – ο Ανίλ Μένον, ο Λουκ Ντιλέινι και η Τζέσικα Γουάτκινς – συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά τους και τα έστειλαν κρυπτογραφημένα στην αρμόδια εκλογική αρχή, διευκρίνισε.

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Αστροναύτες της NASA που συμμετέχουν σε διαστημικές αποστολές έχουν από το 1997 δικαίωμα συμμετοχής σε αμερικανικές εκλογές.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα καθορίσουν τον συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο και τα περιθώρια άσκησης πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ για το υπόλοιπο της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa