Ξεκίνησε στη Σενζέν της Κίνας, υπό την προεδρία του Σι Τζινπίνγκ, η ιστορική τριμερής συνάντηση κορυφής μεταξύ του ιδίου, του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

LIVE: Trilateral meeting between US President Donald Trump, Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin begins in China’s Shenzhen https://t.co/o8KWx7U5Qo ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 19, 2026

Ο ρόλος του Σι Τζινπίνγκ ως οικοδεσπότη και προεδρεύοντος των εργασιών στη Βίλα Κίλιν υπογραμμίζει τη διπλωματική βαρύτητα που αποδίδει το Πεκίνο στην πρώτη αυτή κοινή συνάντηση των τριών ηγετών στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Οι τρεις ηγέτες κάθονται γύρω από ένα στρογγυλό ξύλινο τραπέζι, σε μια διάταξη με έντονο διπλωματικό συμβολισμό: ο Σι Τζινπίνγκ, με την ιδιότητα του οικοδεσπότη, βρίσκεται στο κέντρο, έχοντας στα αριστερά του τον Ντόναλντ Τραμπ και στα δεξιά του τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρωτοποριακή σημασία» απέδωσε στην πρώτη στην ιστορία συνάντηση των ανώτατων ηγετών της Κίνας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για ειρήνη και συνεργασία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων απηύθυνε ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, αντλώντας διδάγματα από την παγκόσμια ιστορία, κατά την τοποθέτησή του στη σύνοδο κορυφής στη Σενζέν με τους ομολόγους του των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Χαρακτηρίζοντας την ειρήνη ως τη διαχρονική επιδίωξη της ανθρωπότητας, ο Κινέζος ηγέτης υπενθύμισε ότι στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας έχουν ξεσπάσει περισσότεροι από 10.000 πόλεμοι, με τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους να προκαλούν πρωτοφανή καταστροφή στην ανθρώπινη κοινωνία. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σήμερα εξακολουθούν να μαίνονται περισσότερες από 60 περιφερειακές συγκρούσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.

«Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όταν οι μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται σε ειρήνη, ο κόσμος είναι ασφαλής· όταν οι μεγάλες δυνάμεις πολεμούν, ο κόσμος βυθίζεται στην αναταραχή», υπογράμμισε ο Σι Τζινπίνγκ.

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Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συμμαχία του παρελθόντος, υπενθυμίζοντας ότι πριν από περισσότερες από οκτώ δεκαετίες, η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες στάθηκαν πλάι-πλάι ως οι κύριες δυνάμεις στον παγκόσμιο αγώνα κατά του φασισμού, πετυχαίνοντας μια μεγάλη νίκη που έφερε ειρήνη και σταθερότητα στον κόσμο.

«Η ιστορία είναι το καλύτερο εγχειρίδιο. Οφείλουμε να θυμόμαστε την ιστορία, να αντλούμε διδάγματα από αυτήν και να ανοίγουμε τον δρόμο για το μέλλον», κατέληξε ο πρόεδρος της Κίνας.

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Ευχαριστίες Πούτιν στον Σι Τζινπίνγκ

Την ευγνωμοσύνη του προς τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, για τη διοργάνωση της ιστορικής τριμερούς συνάντησης κορυφής εξέφρασε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την έναρξη των συνομιλιών στη Σενζέν.



Στην τοποθέτησή του ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε: «Η Ρωσία, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα τρία κράτη μας είναι οι νικητές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και φέρουμε από κοινού την ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Οι χώρες μας έχουν πολυάριθμα κοινά συμφέροντα όσον αφορά την επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης, προφανώς, της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Συζητήσαμε αυτό το θέμα χθες με τον Πρόεδρο της Κίνας, και σήμερα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, επικεντρωθήκαμε σε αυτό κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής μας. Έχουμε κοινά συμφέροντα στην καταπολέμηση των απειλών και των προκλήσεων της εποχής μας, δηλαδή της διεθνούς τρομοκρατίας, του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος κ.λπ.».

Τραμπ: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία «γράφουν ιστορία» και φέρουν «ιδιαίτερη ευθύνη» για τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στην τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν.



Ευχαριστώντας τον Κινέζο ομόλογό του για τη θερμή υποδοχή και συγχαίροντάς τον για την «πολύ επιτυχημένη» διοργάνωση της συνόδου του APEC, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Υπό αυτή την έννοια —και νομίζω με πολλούς άλλους τρόπους— γράφουμε ιστορία. Οι τρεις μας έχουμε πολλά να συζητήσουμε και έχουμε ήδη συζητήσει πολλά». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ως πρόεδροι τριών εκ των μεγαλύτερων χωρών του κόσμου, οι τρεις ηγέτες έχουν αυξημένη ευθύνη να συνομιλούν μεταξύ τους.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο ζήτημα του ελέγχου των εξοπλισμών, επισημαίνοντας ότι οι τρεις υπερδυνάμεις βρίσκονται σε «μοναδική θέση» ώστε να μειώσουν τον αριθμό των πυρηνικών όπλων στον κόσμο. Παραδέχθηκε, ωστόσο, τη δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος, λέγοντας με ειλικρίνεια: «Πρέπει να πω ότι, ειλικρινά, είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει, διότι από τη στιγμή που αποκτάς πυρηνικά όπλα, είναι πολύ δύσκολο να μην τα έχεις».



Τέλος, επανέλαβε την πάγια θέση της Ουάσιγκτον αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ξεκαθαρίζοντας σε αυστηρό τόνο: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

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Κριτική στους προηγούμενους παγκόσμιους ηγέτες για την απροθυμία τους να συνομιλήσουν με κράτη με τα οποία υπήρχαν διαφωνίες άσκησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του στη Σενζέν.



Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστορικής τριμερούς συνόδου κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου του APEC, μέσω της οποίας ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να αναδείξει την απευθείας επικοινωνία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων ως βασικό εργαλείο της εξωτερικής του πολιτικής.

Επίθεση Τραμπ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Παράλλαλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο χαρακτήρισε ως έναν «ανεξέλεγκτο οργανισμό υπέρ της παγκοσμιοποίησης», υποστηρίζοντας ότι «έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο» και «έχει υπερβεί κατά πολύ τη δικαιοδοσία του».



Υπό αυτό το πρίσμα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να διερευνήσουν τρόπους συνεργασίας, προκειμένου να θωρακίσουν την εθνική τους κυριαρχία απέναντι σε διεθνείς παγκοσμιοποιητικούς θεσμούς, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.



Η παρέμβαση αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την αποδόμηση του ΔΠΔ – του ίδιου δικαστικού οργάνου που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τον για εγκλήματα πολέμου.



Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι στην ατζέντα των συζητήσεων των τριών ηγετών περιλαμβάνεται και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

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Κεκλεισμένων των θυρών η σύνοδος

Κεκλεισμένων των θυρών συνεχίζονται πλέον οι εργασίες της ιστορικής τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βίλα Κίλιν της Σενζέν, καθώς οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης οδηγήθηκαν εκτός της αίθουσας μετά την ολοκλήρωση των εναρκτήριων τοποθετήσεων.



Η αποχώρηση των δημοσιογράφων σηματοδότησε την έναρξη των ουσιαστικών, εμπιστευτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των ηγετών των τριών υπερδυνάμεων, οι οποίοι κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).



Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται κρίσιμα διεθνή ζητήματα, όπως ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών, η σύγκρουση στην Ουκρανία και οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Με κορυφαία στελέχη της κινεζικής διπλωματίας και του στενού κομματικού του επιτελείου πλαισιώνεται ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, στις τριμερείς συνομιλίες κορυφής στη Σενζέν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, στην κινεζική αντιπροσωπεία συμμετέχουν:

Ουάνγκ Γι, υπουργός Εξωτερικών της Κίνας.

Τσάι Τσι, επικεφαλής του επιτελείου (προσωπάρχης) του Σι Τζινπίνγκ.

Σιε Φενγκ, πρέσβης της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τζανγκ Χανχούι, πρέσβης της Κίνας στη Ρωσία.

Μα Τζαοσού, υφυπουργός Εξωτερικών

Η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας

Με κορυφαία στελέχη της ρωσικής διπλωματίας, της άμυνας και του στενού προεδρικού επιτελείου συνοδεύεται ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην ιστορική τριμερή συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Σενζέν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Συγκεκριμένα, τη ρωσική αντιπροσωπεία απαρτίζουν:

Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

Αντρέι Μπελοούσοφ, υπουργός Άμυνας.

Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου.

Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός προεδρικός απεσταλμένος.

Μετά από περίπου 1,5 ώρα, ολοκληρώθηκε η ιστορική τριμερής συνάντηση κορυφής μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Σε ζωντανή μετάδοση του δικτύου καταγράφηκε η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ να αναχωρεί από τη Βίλα Κίλιν (Qilin Shanzhuang) με κατεύθυνση το αεροδρόμιο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των πρώτων κοινών συνομιλιών των ηγετών των τριών υπερδυνάμεων στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).