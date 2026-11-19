Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε «θετική, εποικοδομητική και γόνιμη» την με τους ομολόγους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέδωσαν τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι τρεις χώρες συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις σχετικά με την διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης», δήλωσε ο Σι σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

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Μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης, η Κίνα έδωσε στην δημοσιότητα κοινή «Διακήρυξη Ειρήνης» στην οποία οι τρεις ηγέτες δηλώνουν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί.

Κίνα, ΗΠΑ και Ρωσία δεσμεύθηκαν «να ενισχύσουν την στρατηγική σταθερότητα και την παγκόσμια ασφάλεια», σύμφωνα με την Διακήρυξη Ειρήνης τεσσάρων σημείων που δόθηκε στην δημοσιότητα από το Xinhua.

Οι τρεις χώρες θα διεξαγάγουν διάλογο για την μείωση των πυρηνικών κινδύνων και για την μη διασπορά των πυρηνικών όπλων.

Η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την σημασία της σταθερότητας των ενεργειακών ροών και δεσμεύονται να ενισχύσουν την παραγωγή και προμήθεια διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων εις όφελος των χωρών ολόκληρου του κόσμου, σύμφωνα με το κείμενο της κοινής Διακήρυξη Ειρήνης.

Οι τρεις πρόεδροι «αντάλλαξαν απόψεις» για «την κρίση στην Ουκρανία, την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και την Κορεατική Χερσόνησο, μετέδωσαν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τρεις συμφώνησαν επίσης επί της «μεταρρύθμισης» που χρειάζεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του και δήλωσαν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και οι παρόμοιοι με αυτό θεσμοί δεν πρέπει να καταχρώνται την δικαιοδοσία τους.

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«Οι τρεις αρχηγοί κρατών αναγνώρισαν ότι η αρχή της κρατικής συναίνεσης και του σεβασμού της ασυλίας των κρατικών αξιωματούχων είναι υψίστης σημασίας», σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης.