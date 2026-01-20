Ισπανία: Ο σπασμένος σύνδεσμος και οι προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών που αγνοήθηκαν πριν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα – Στους 41 οι νεκροί

Η Ισπανία είναι σοκαρισμένη από το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα δύο τρένων που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (20/01), κοντά στο Adamuz στην επαρχία της Κόρδοβα. Ο νέος απολογισμός αναφέρει ότι έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι, ενώ έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από 120 άνθρωποι, όπου ανάμεσα τους βρίσκονται και παιδιά.

Βαρέα μηχανήματα επιστρατεύτηκαν για τις εργασίες αποκατάστασης μετά τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας, ο οποίος προκάλεσε τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στη νότια Ισπανία. Οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο σημείο της τραγωδίας, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι κάτω από τα συντρίμμια ενδέχεται να βρίσκονται κι άλλα θύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα συντρίμμια εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι τουλάχιστον τρεις σοροί, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκραντε-Μαρλάσκα. Μάλιστα ανέφερε ότι η αστυνομία είχε λάβει 43 αναφορές για αγνοούμενους, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε μεγάλο βαθμό στον προσωρινό αριθμό των νεκρών, αλλά προειδοποίησε ότι ο τελικός αριθμός δεν θα επιβεβαιωθεί μέχρις ότου οι ομάδες διάσωσης ανυψώσουν τα βαγόνια που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές για να δουν τι υπάρχει από κάτω.

Πάνω από 120 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τα τελευταία βαγόνια μιας αμαξοστοιχίας με κατεύθυνση τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν, εισήλθαν στη γραμμή αντίθετης κυκλοφορίας και συγκρούστηκαν με τρένο που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση στην περιοχή Adamuz.

Επανειλημμένα οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών, διότι συνεχίζουν οι διασώστες να αναζητούν πτώματα ανάμεσα σε αυτό που ο περιφερειάρχης της Ανδαλουσίας Χουάνμα Μορένο χαρακτήρισε ως «μια άμορφη μάζα από μέταλλο».

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι διερευνάται ως παράγοντας της σύγκρουσης μια ελαττωματική ή κατεστραμμένη συγκόλληση σε μια ράγα.

Η αιτία του δυστυχήματος στην Ισπανία

Ένα σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες εντόπισαν οι ερευνητές. Όπως γράφει το Reuters σε έκθεση του, πρόκειται για ένα κρίσιμο σημείο το οποίο μπορεί να προκάλεσε την καταστροφή. Μάλιστα έχει έρθει στη δημοσιότητα και μία φωτογραφία από τις έρευνες των αρχών, που φαίνεται το σπασμένο σημείο στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μια ελαττωματική σιδηροδρομική σύνδεση μπορεί να αποτελέσει το «κλειδί» για την αποκάλυψη των αιτιών του εκτροχιασμού που οδήγησε στη σύγκρουση των δύο τρένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Reuters μεταδίδει ότι μια πηγή, ενημερωμένη για την έρευνα, ανέφερε πως οι τεχνικοί που εξέτασαν τις ράγες επιτόπου διαπίστωσαν φθορά στον σύνδεσμο μεταξύ των τμημάτων της ράγας, η οποία «υπήρχε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα». Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό προκάλεσε ένα κενό ανάμεσα στα τμήματα της ράγας, το οποίο μεγάλωνε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να διέρχονται.

Επιπλέον, ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι πραγματογνώμονες επικεντρώνονται σε μια συγκόλληση ράγας στο χιλιόμετρο 318,7 της γραμμής, η οποία φέρεται να έσπασε ακριβώς τη στιγμή του δυστυχήματος, στις 19:45 τοπική ώρα. Το κενό που δημιουργήθηκε υπολογίζεται σε περίπου 30 εκατοστά και πιθανότατα οφείλεται είτε σε κόπωση του υλικού είτε σε κακή συγκόλληση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εκπομπή Live News μίλησε ο τέως πρόεδρος ΟΣΕ, Γιάννος Γραμματίδης, και είπε ότι φαίνεται πράγματι να λείπει ένα κομμάτι από τις ράγες του τρένου.

«Δεν ξέρω αν βρέθηκε, αυτό θα το ανακαλύψει η έρευνα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αστοχία υλικού από πλευρά του συρμού. Ήταν ένα σύγχρονο τρένο. Το δυστύχημα κατά πάσα πιθανότητα έγινε λόγω βλάβης στο σημείο αυτό της συνδεσμολογίας. Υπάρχουν καταγραφικά βαγόνια που ελέγχουν τις ράγες. Υπήρχαν καταγγελίες των μηχανοδηγών για προβλήματα στις ράγες», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προειδοποιήσεις των Ισπανών μηχανοδηγών

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα τρία πίσω βαγόνια ενός τρένου, που μετέφερε περίπου 300 επιβάτες, εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στη γραμμή αντίθετης κυκλοφορίας, συγκρούοντας το μπροστινό μέρος ενός τρένου που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση και μετέφερε σχεδόν 200 επιβάτες, με αποτέλεσμα την ανατροπή και των δύο οχημάτων.

Το συνδικάτο των Ισπανών Μηχανοδηγών, με επιστολή της στις 8 Αυγούστου 2025, είχε προειδοποιήσει το Υπουργείο Μεταφορών για «σοβαρές φθορές» και έντονους κραδασμούς στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας, ζητώντας την εφαρμογή περιορισμών στα όρια ταχύτητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα μάθουμε την αλήθεια, θα βρούμε απαντήσεις και όταν μάθουμε την αιτία αυτής της τραγωδίας θα την δημοσιοποιήσουμε με απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Óscar Puente, είπε ότι οι ερευνητές προσπαθούν να καθορίσουν αν η θραύση ενός τμήματος της σιδηροτροχιάς ήταν «η αιτία ή η συνέπεια» του εκτροχιασμού, όπως αναφέρουν οι New York Times. Τόνισε ότι, προς το παρόν, κάθε υπόθεση παραμένει απλώς εικασία, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTVE, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Ισπανίας, Íñigo Barrón, τόνισε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το δυστύχημα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή σε προβλήματα σήμανσης.

«Αυτό που πάντα παίζει ρόλο σε μια εκτροπή είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ της γραμμής και του οχήματος, και αυτό είναι που εξετάζει επί του παρόντος η επιτροπή», είπε.