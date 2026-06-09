Ρεάλ Μαδρίτης: Κατέθεσε πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χουλιάν Άλβαρες – Τέλος και επίσημα ο Αρμπελόα

«Φωτιά» έχει πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης τις τελευταίες ώρες κοιτάζοντας την επόμενη ημέρα της ομάδας και την επιστροφή στην κορυφή σε όλους τους στόχους της.

Όπως ενημέρωσαν οι Ισπανοί με επίσημη ανακοίνωση κατέθεσαν πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τα ομοσπονδιακά δικαιώματα του παίκτη Χουλιάν Άλβαρες.

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«Αφού μελέτησε και αξιολόγησε την προσφορά, η Ατλέτικο Μαδρίτης ευχαρίστησε τον σύλλογο για την προσφορά, η οποία έγινε στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο συλλόγων, και την απέρριψε, επικαλούμενη τη ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη» ανέφερε η ανακοίνωση.

Από εκεί και πέρα, παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την τεχνική ηγεσία ο Άλβαρο Αρμπελόα. «Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Άλβαρο Αρμπελόα κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό της θητείας του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι βαθιά ευγνώμων στον Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο, από την εποχή του στην ακαδημία νέων μας, έχει επιδείξει σταθερά πίστη, αφοσίωση και επαγγελματισμό. Είναι παράδειγμα των αξιών του συλλόγου μας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα είναι πάντα το σπίτι του, εύχεται στον Άλβαρο Αρμπελόα και σε όλη την οικογένειά του καλή τύχη σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής τους» τονίζει η ανακοίνωση.