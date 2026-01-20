Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Θρήνος για τους 40 νεκρούς, αγωνία για τους αγνοούμενους και πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Ισπανία μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή 17/1, όταν συγκρούστηκαν τα δύο τρένα υψηλής ταχύτητας κοντά την Ανταμούς στην Κόρδοβα.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 40, με δεκάδες τραυματίες να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, αρκετούς σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα, στα ύψη είναι η αγωνία και για τους αγνοούμενους, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

New video reveals the aftermath of a deadly train crash in southern Spain that killed 39 people and injured more than 100. One train derailed and was then struck by an oncoming train. pic.twitter.com/TB4Q7b5Im1— Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 19, 2026

Κι ενώ 41 από τους 152 τραυματίες παραμένουν στα νοσοκομεία για νοσηλεία και περίπου 40 άτομα δίνουν μάχη στη ΜΕΘ, 43 οικογένειες αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, με τις Αρχές να επισημαίνουν ότι μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα ή τους τραυματίες.

Σύμφωνα με την El Pais, αρκετές ώρες μετά την τραγωδία δεν υπάρχει σαφής αριθμός των ατόμων που αγνοούνται. Μάλιστα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση τυχών εγκλωβισμένων επιβατών στο σημείο της τραγωδίας, της χειρότερης στην Ισπανία από το 2013.

Ο προσωρινός κατάλογος του συνόλου των επιβατών που ταξίδευαν και στα δύο τρένα ανέρχεται σε 527 άτομα, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τα 300 άτομα του Iryo και τα 186 του Alvia που αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών, επικαλούμενο πληροφορίες από τις δύο εταιρείες.

Εν τω μεταξύ, προχωρούν οι νεκροψίες και η ταυτοποίηση των σορών. Το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Κόρδοβας, όπου έχει αναλάβει τη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, είχε παραλάβει μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (συνολικά 37 σορούς, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο της Ανδαλουσίας.

Πρόκειται για τα 37 πτώματα που οι ιατροδικαστές ανέσυραν από τον τόπο του δυστυχήματος από την Κυριακή έως και τις επτά το απόγευμα της Δευτέρας.

Από αυτά, σε 23 έχει ήδη διενεργηθεί νεκροψία. Μέχρι τις επτά το απόγευμα είχαν ταυτοποιηθεί πλήρως πέντε σοροί από τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.

Στο “μικροσκόπιο” ο σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, όταν βαγόνια της αμαξοστοιχίας υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν και συγκρούστηκαν με τρένο της κρατικής Renfe που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και κατευθυνόταν από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα.

Το τρένο της Iryo, μόλις τεσσάρων ετών και έπειτα από πρόσφατη επιθεώρηση την περασμένη εβδομάδα, εκτροχιάστηκε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης.

Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας είναι πολλά, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα, ιδίως μετά τις προειδοποιήσεις της Ένωσης Μηχανοδηγών για φθορές στις ράγες από τον περασμένο Αύγουστο.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι το σπασμένο τμήμα σιδηροτροχιάς που εντοπίστηκε «θα μπορούσε να είναι είτε η αιτία είτε το αποτέλεσμα» του εκτροχιασμού, τονίζοντας ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα.

Όπως ανέφερε, το δυστύχημα είναι «εξαιρετικά ασυνήθιστο», καθώς σημειώθηκε σε ευθύ τμήμα γραμμής που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο επένδυσης 700 εκατ. ευρώ, ενώ οι αμαξοστοιχίες κινούνταν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Οι αξιωματούχοι της Renfe ανέφεραν ότι τα τρένα δεν ταξίδευαν με υπερβολική ταχύτητα, καθώς βρίσκονταν κάτω από το όριο των 250 χιλιομέτρων ανά ώρα που επιτρέπεται για αυτή τη διαδρομή.

Ωστόσο, το γεγονός ότι το δυστύχημα συνέβη σε ευθεία γραμμή, σε ένα τμήμα της οποίας είχε γίνει πρόσφατη συντήρηση, γεννά ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση των υποδομών.

Τα ακριβή αίτια της φονικής σύγκρουσης έχει αναλάβει να φωτίσει μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

Τριήμερο εθνικό πένθος στην Ισπανία

Η Ισπανία έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος, υποσχέθηκε ότι η έρευνα θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια και ότι τα αίτια της τραγωδίας θα αποκαλυφθούν πλήρως.

«Θα μάθουμε την αλήθεια και θα τη δημοσιοποιήσουμε με απόλυτη σαφήνεια», δήλωσε ο Σάντσεθ.