Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 41 αυξήθηκαν οι νεκροί – Ενισχύεται το σενάριο του “κενού στις ράγες”

Αυξήθηκαν οι νεκροί από το τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή 18/1 στην Ισπανία, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στην αιτία που προκάλεσε τη φονική σύγκρουση των δύο τρένων.

Πλέον, όπως μεταδίδει η El Mundo, τα θύματα ανέρχονται σε 41, καθώς σήμερα Τρίτη εντοπίστηκε ακόμα μία σορός σε ένα από τα βαγόνια του τρένου Iryo, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη και του οποίου τα τελευταία βαγόνια εκτροχιάστηκαν.

Αυτή η εξέλιξη φέρνει τον τραγικό απολογισμό κοντά στις αναφορές για 43 αγνοούμενους από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ολοκληρωμένων Δεδομένων (CID), το οποίο συστάθηκε μετά το δυστύχημα.

Οι εκκλήσεις από συγγενείς αγνοουμένων είναι συνεχείς και αγωνιώδεις, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε βαγόνια.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος με τον Ισπανό πρωθυπουργό να δεσμεύεται για πλήρη διαλεύκανση και τις εκδοχές να επικεντρώνονται σε ελαττωματικό σύνδεσμο σιδηροτροχιάς.

A piece seems to have been cut out of a spanish rail track causing two trains to collide with serious consequences.

Τα πρώτα βαγόνια του τρένου που λειτουργούσε η ιδιωτική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες, αλλά το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας το έβδομο και το έκτο βαγόνι, ανέφερε πηγή στο Reuters. H πληροφορία για κενό λόγω ελαττωματικού συνδέσμου στη σιδηροτροχιά θεωρείται πλέον το «κλειδί» για τις έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι το συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας, Semaf, από τον Αύγουστο, προειδοποιούσε με επιστολή του στον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων, Adif, ότι απαιτείται μείωση του ορίου ταχύτητας, αναφέροντας, μάλιστα, δονήσεις σε πολλά δρομολόγια.

«Όλοι οι ειδικοί στους σιδηροδρόμους που ήταν εδώ σήμερα είναι εξαιρετικά μπερδεμένοι», δήλωσε χθες Δευτέρα ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, ο οποίος χαρακτήρισε το δυστύχημα ως «εξαιρετικά ασυνήθιστο», επισημαίνοντας ότι συνέβη σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο ενός επενδυτικού έργου ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ και το τρένο ήταν σχετικά καινούργιο.

Κατά τον πρόεδρο των Ισπανικών Σιδηροδρόμων, η τραγωδία σχετίζεται κατά πάσα πιθανότητα, είτε με τον εξοπλισμό κίνησης του τρένου που εκτροχιάστηκε, είτε με τις υποδομές, δηλαδή τις γραμμές του τρένου. Το πρακτορείο Reuters αποκαλύπτει επιστολή ένωσης μηχανοδηγών από τον περασμένο Αύγουστο που προειδοποιούσε για φθορές και προβλήματα στις ράγες.

Στην Ισπανία έχει κηρυχτεί τριήμερο εθνικό πένθος, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να υπόσχεται «απόλυτη διαφάνεια».

Επίσης, η επανέναρξη των σιδηροδρομικών δρομολογίων που συνδέουν τη Μαδρίτη με μεγάλες πόλεις της Ανδαλουσίας αναμένεται πως θα γίνει «περί τη 2η Φεβρουαρίου», με δεδομένες τις ζημιές στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Πουέντε.