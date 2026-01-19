Ισπανία: «Θα μπορούσα να είμαι στο μοιραίο τρένο» λέει για το δυστύχημα Ελληνίδα που ζει στη Μαλάγα

Είναι συγκλονισμένη η κοινή γνώμη στην Ισπανία, έπειτα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/01) στην Αδαμούθ της Κόρδοβα στην Ανδαλουσία, με τραγικό απολογισμό 39 νεκρούς, 100 τραυματίες και 33 αγνοουμένους.

Μία Ελληνίδα που ζει μόνιμα στην Ισπανία χρησιμοποίησε το τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo και έφτασε στη Μάλαγα μια ώρα πριν την σιδηροδρομική τραγωδία. Η Δήμητρα Κουμουνδούρου μίλησε στο Live News και περιέγραψε πώς έμαθε την τραγική είδηση για το δυστύχημα.

Στην ιδιωτική εταιρία Iryo ανήκει το τρένο του οποίου εκτροχιάστηκαν τα τελευταία βαγόνια. ο δεύτερο ανήκει στην κρατική σιδηροδρομική εταιρία Renfe, το οποίο έπεσε σε τεχνητό ανάχωμα βάθους τεσσάρων μέτρων. Μάλιστα εκεί υπήρξαν οι περισσότεροι νεκροί.

«Έφυγα από τη Μαδρίτη με τρένο στις 15:05 για Μάλαγα μετά από μια ώρα έγινε το δυστύχημα. Το τρένο που ενεπλάκη στο δυστύχημα έφυγε για Μαδρίτη γύρω στα 50 λεπτά αφότου έφτασα στη Μάλαγα», ανέφερε.

Όπως είπε, «χθες το τρένο πήγαινε λίγο πιο αργά μου έκανε εντύπωση». «Χρησιμοποιώ συχνά την ιδιωτική εταιρεία του τρένου. Τα τρένα είναι υπερσύγχρονα. Όπως έλεγα και σε φίλους μου Ισπανούς, δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τα Τέμπη, δεν υπάρχουν στροφές».

«Έπαθα σοκ, γιατί σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να είμαι στο μοιραίο τρένο», τόνισε.