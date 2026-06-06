«Βόμβα» στην Ισπανία: Η Τενερίφη πέταξε εκτός συνέχεια την Ρεάλ Μαδρίτης (Βίντεο)

Ιστορική πρόκριση στην επόμενη φάση των playoffs της ACB πήρε η Τενερίφη που επικράτησε 107-95 της Ρεάλ στην Μαδρίτη.

Κάπως έτσι έκανε το 2-1 στη σειρά και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, με τους Μαδριλένους να ολοκληρώνουν τη σεζόν πολύ πρόωρα.

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Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο, με τη Ρεάλ να προηγείται οριακά 24-23 στην πρώτη περίοδο, ενώ οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 49-45. Η Ρεάλ ανέκτησε τον έλεγχο στην τρίτη περίοδο και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 73-70.

LA LOCURA ES REAAAAAAAAL 🤪



¡Así ha CELEBRADO el @CB1939Canarias (y @Patty_Mills🥵) su PASE HISTÓRICO A SEMIFINALES de #PlayoffLigaEndesa! pic.twitter.com/Oi6sJa4qeU— Liga Endesa (@ACBCOM) June 6, 2026

Ωστόσο, η Τενερίφη κυριάρχησε στο φινάλε, με κορυφαίους τους Πάτι Μιλς με 29 πόντους, Κέβιν Γέμπο με 22 και 7 ριμπάουντ, καθώς και τον Μαρσελίνιο Χουέρτας με 23 πόντους, «κλειδώνοντας» τη μεγάλη πρόκριση.