«Βόμβα» στην Ισπανία: Η Τενερίφη πέταξε εκτός συνέχεια την Ρεάλ Μαδρίτης (Βίντεο)
Ολοκλήρωσε την μεγάλη έκπληξη
Ιστορική πρόκριση στην επόμενη φάση των playoffs της ACB πήρε η Τενερίφη που επικράτησε 107-95 της Ρεάλ στην Μαδρίτη.
Κάπως έτσι έκανε το 2-1 στη σειρά και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, με τους Μαδριλένους να ολοκληρώνουν τη σεζόν πολύ πρόωρα.
Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο, με τη Ρεάλ να προηγείται οριακά 24-23 στην πρώτη περίοδο, ενώ οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 49-45. Η Ρεάλ ανέκτησε τον έλεγχο στην τρίτη περίοδο και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 73-70.
LA LOCURA ES REAAAAAAAAL 🤪
¡Así ha CELEBRADO el @CB1939Canarias (y @Patty_Mills🥵) su PASE HISTÓRICO A SEMIFINALES de #PlayoffLigaEndesa! pic.twitter.com/Oi6sJa4qeU— Liga Endesa (@ACBCOM) June 6, 2026
Ωστόσο, η Τενερίφη κυριάρχησε στο φινάλε, με κορυφαίους τους Πάτι Μιλς με 29 πόντους, Κέβιν Γέμπο με 22 και 7 ριμπάουντ, καθώς και τον Μαρσελίνιο Χουέρτας με 23 πόντους, «κλειδώνοντας» τη μεγάλη πρόκριση.
💥💣 ¡@CB1939Canarias 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗧𝗔 𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗔!
¡Los de Txus Vidorreta eliminan al Real Madrid y se plantan en semis tras otra actuación memorable!#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/LLVUNSkCiU— DAZN España (@DAZN_ES) June 6, 2026
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