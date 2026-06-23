Ισπανία: Φωτιά σε ουρανοξύστη στη Μαδρίτη – Εκκενώθηκαν τα γύρω κτίρια (Βίντεο)
Οι «καπνοί» έπνιξαν την περιοχή
Φωτιά εκδηλώθηκε στον έναν από τους τέσσερις ουρανοξύστες της Πλάθα δε Καστίγια της Μαδρίτης και πυκνός καπνός υψώνεται στην περιοχή, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Στον Torre Moeve στεγάζεται η εταιρεία ενέργειας Moeve. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.
Η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει την εκκένωση του κτιρίου και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο του καναλιού Antena3, οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν γύρω στις 17.15, τοπική ώρα.
Ο καπνός είναι ορατός από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Μία αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι είδε και μύρισε καπνό πριν σημάνει ο συναγερμός στο κτίριο.
Ο καπνός δεν φαίνεται πάντως να είναι τόσο πυκνός όσο ήταν αρχικά, πρόσθεσε η ίδια.
πηγή στην Google
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