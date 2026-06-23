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ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Φωτιά σε ουρανοξύστη στη Μαδρίτη – Εκκενώθηκαν τα γύρω κτίρια (Βίντεο)

Οι «καπνοί» έπνιξαν την περιοχή

Ισπανία: Φωτιά σε ουρανοξύστη στη Μαδρίτη – Εκκενώθηκαν τα γύρω κτίρια (Βίντεο)
Πηγή Φωτογραφίας: Χ
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Φωτιά εκδηλώθηκε στον έναν από τους τέσσερις ουρανοξύστες της Πλάθα δε Καστίγια της Μαδρίτης και πυκνός καπνός υψώνεται στην περιοχή, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στον Torre Moeve στεγάζεται η εταιρεία ενέργειας Moeve. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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Η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει την εκκένωση του κτιρίου και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του καναλιού Antena3, οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν γύρω στις 17.15, τοπική ώρα.

Ο καπνός είναι ορατός από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Μία αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι είδε και μύρισε καπνό πριν σημάνει ο συναγερμός στο κτίριο.

Ο καπνός δεν φαίνεται πάντως να είναι τόσο πυκνός όσο ήταν αρχικά, πρόσθεσε η ίδια.

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