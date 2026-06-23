Αυτές είναι οι παραλίες της Ανατολικής Αττικής που είναι κατάλληλες για τους λουόμενους – Τι δείχνουν νέες μετρήσεις

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει η ποιότητα των υδάτων στις ακτές της Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επαναληπτικών δειγματοληπτικών ελέγχων που διενήργησε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) στις 15 Ιουνίου 2026.

Η νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα του Μαΐου, καθώς οι ακατάλληλες παραλίες υπερτερούν πλέον αριθμητικά, χτυπώντας καμπανάκι κινδύνου για τους λουόμενους.

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Από τα 30 σημεία που τέθηκαν στο μικροσκόπιο των ειδικών, με βάση τα αυστηρά όρια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα μικροβιολογικά φορτία (E. coli και εντερόκοκκοι):

18 σημεία (60,0%) χαρακτηρίστηκαν Ακατάλληλα (Α) λόγω υψηλού μικροβιακού φορτίου.

12 σημεία (40,0%) κρίθηκαν Κατάλληλα (Κ) για ασφαλή κολύμβηση.

Ο «χάρτης» της καταλληλότητας: Από το Θυμάρι έως το Λαύριο

Η ακτογραμμή παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις, με καθαρές παραλίες να γειτνιάζουν με άκρως επιβαρυμένα σημεία.

Σταθερά ασφαλείς παραμένουν οι δύο ακτές στο Θυμάρι, καθώς και η παραλία του Χάρακα. Στο Λαύριο, η μοναδική ακτή που πέρασε το τεστ με χαμηλές συγκεντρώσεις μικροβίων είναι το «Οξυγόνο».

Στον αντίποδα, το όριο ασφαλείας ξεπέρασαν η Παλαιά Φώκαια (Όρμος Καταφυγή), τα Λεγραινά και η παραλία του Σουνίου. Σοβαρή μικροβιακή επιβάρυνση εντοπίστηκε επίσης στο Λαύριο και συγκεκριμένα στις παραλίες Ασημάκη, Πουνταζέζα και Μαύρη Πέτρα.

Στο «κόκκινο» Κερατέα και Πόρτο Ράφτη

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση σε κλειστούς κόλπους και πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Από τα τέσσερα σημεία ελέγχου, μόνο το 2ο Λιμανάκι κρίθηκε κατάλληλο. Το 1ο και το 3ο Λιμανάκι, καθώς και η κεντρική παραλία, εμφάνισαν αυξημένα μικροβιακά φορτία.

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Κατάσταση «πολιορκίας» από E. coli δείχνουν τα δείγματα, με τον κλειστό κόλπο να παρουσιάζει εκτεταμένη επιβάρυνση. Από τις έξι δειγματοληψίες, μόνο μία ακτή στο Αυλάκι κρίθηκε ασφαλής, ενώ οι υπόλοιπες πέντε παραλίες βρέθηκαν εκτός ορίων.

Η εικόνα σε Βραυρώνα, Ραφήνα, Μαραθώνα και Σχινιά

Συνεχίζοντας βόρεια, οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ κατέγραψαν υψηλά μικροβιακά φορτία στις παραλίες της Βραυρώνας, της Αρτέμιδας (Λούτσα) και της Ραφήνας, καθιστώντας τις ακατάλληλες για τους λουόμενους.

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Αντίθετα, αισθητά βελτιωμένη και ασφαλής είναι η εικόνα στις εξής περιοχές:

Μάτι και Ζούμπερι: Τα δείγματα παρέμειναν εντός των θεσμοθετημένων ορίων.

Νέα Μάκρη: Δύο από τα τρία σημεία ελέγχου κρίθηκαν κατάλληλα, με ένα μόνο σημείο να παρουσιάζει υπέρβαση.

Μαραθώνας και Σχινιάς: Επιβεβαίωσαν την καλή τους φήμη, με τα νερά να κρίνονται απολύτως καθαρά και συμβατά με τη νομοθεσία.

Δείτε αναλυτικά τον συγκεντρωτικό πίνακα: