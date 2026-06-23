Μαρτυρία για σμήνος των ιρανικών drone σε σχήμα “μέδουσας” πριν την κατάρριψη F-15 στο Ιράν – Τι λέει ο πιλότος

Μία ανησυχητική περιγραφή Αμερικανού πιλότου F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν τον περασμένο Απρίλιο έχει προκαλέσει “θόρυβο” στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο πιλότος ανέφερε κατά την ενημέρωσή του ότι, λίγο πριν εκτιναχθεί από το αεροσκάφος, είδε δεκάδες ιρανικά drones να αιωρούνται και να κινούνται συντονισμένα στον αέρα, σχηματίζοντας μια διάταξη που θύμιζε «μέδουσα». Η περιγραφή, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα, προκάλεσε έντονη συζήτηση στους κόλπους της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών.

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مروحيات أباتشي أمريكية تحلق فوق إيران بحثًا عن حطام مقاتلة F-15 سقطت في إيران pic.twitter.com/J2KeGaGh4E— 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) April 3, 2026

Μία από τις πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης περιέγραψε την εικόνα ως «πραγματικά εξωπραγματική», κάνοντας λόγο για πολλαπλά drones που έμοιαζαν να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και να κινούνται ως ενιαίο σύστημα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κάτω από τα μεγαλύτερα drones φαίνονταν μικρότερα, σαν «πόδια», δίνοντας την εντύπωση σχηματισμού που παρέπεμπε σε μέδουσα.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι ο πιλότος περιέγραψε την εικόνα ως ένα είδος «ναρκοπεδίου drones» στον αέρα.

Η αναφορά αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να υποδηλώνει ένα πιο εξελιγμένο επίπεδο συντονισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την πλευρά του Ιράν.

Αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι πιθανός συντονισμός drones θα μπορούσε να έχει συμβάλει με κάποιον τρόπο στην επίθεση κατά του μαχητικού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οριστική αξιολόγηση από τις αμερικανικές αρχές.

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Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα: ο πιλότος και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων.

Παρά τη σοβαρότητα της μαρτυρίας, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εμφανίζονται διχασμένες ως προς την αξιολόγησή της.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είναι σαφές κατά πόσο ο πιλότος μπορούσε να περιγράψει με απόλυτη ακρίβεια τα γεγονότα, καθώς φέρεται να είχε υποστεί διάσειση κατά την πτώση. Ανώτεροι αξιωματούχοι φέρονται να τον ρώτησαν επανειλημμένα αν ήταν βέβαιος για όσα είδε, καθώς η περιγραφή του θεωρήθηκε εξαιρετικά ασυνήθιστη και δύσκολη να επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με πηγές, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος πιλότος καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην αξιολόγηση της μαρτυρίας του.

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Ειδικοί σημειώνουν ότι η τεχνολογία συντονισμένων drones μπορεί θεωρητικά να έχει και ειρηνικές εφαρμογές, όπως η παροχή διαδικτυακής συνδεσιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές ή η επιτήρηση μεγάλων εκτάσεων.

Ωστόσο, η στρατιωτική αξιοποίησή της σε περιβάλλον πολέμου δημιουργεί νέα δεδομένα.

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Η εικόνα που περιέγραψε ο Αμερικανός πιλότος, εφόσον επιβεβαιωθεί, δείχνει ότι ο πόλεμος με drones περνά σε νέα φάση: από τη χρήση μεμονωμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη χρήση δικτυωμένων σμηνών, ικανών να κινούνται συντονισμένα και να δημιουργούν αεροπορικό κορεσμό.

Για την Ουάσινγκτον, το ερώτημα είναι αν πρόκειται για μεμονωμένη παρατήρηση υπό ακραίες συνθήκες ή για πραγματική ένδειξη νέας ιρανικής ικανότητας.

Μέχρι να δοθεί σαφής απάντηση, η περιγραφή της «μέδουσας» από drones παραμένει ένα από τα πιο παράξενα και ανησυχητικά επεισόδια της σύγκρουσης με το Ιράν.