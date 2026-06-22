Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη: Έως 44 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, προβλήματα σε σχολεία και μεταφορές (βίντεο)

Η Δυτική Ευρώπη δέχεται το δεύτερο μεγάλο κύμα καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η πρώτη… δόση έφτασε σε αρκετές περιοχές την Κυριακή (21/6) και ανέβασε το θερμόμετρο στους 40 βαθμούς Κελσίου προκαλώντας έξι θανάτους, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Παρόλα αυτά, αυτό είναι μόνο η αρχή. Η Ευρώπη και συγκεκριμέα χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ελβετία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο μήνα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 44 βαθμούς Κελσίου.

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Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, με σχεδόν τις μισές διοικητικές περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού». Οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο σχολείων στις περιοχές που έχει καύσωνα. Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα προκαλούνται και στις μεταφορές καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν εργασίες εξωτερικής φύσεως.

Στην Ισπανία, οι μετεωρολογικές Αρχές εξέδωσαν κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για μεγάλο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44°C σε κάποιες περιοχές

Η Ιταλία έχει θέσει οκτώ μεγάλες πόλεις σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» λόγω του καύσωνα, καθώς ο υδράργυρος παραμένει σταθερά πάνω από τους 35°C.

Στη Βρετανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 38-39°C που θα αποτελέσουν θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο.

Αυτός είναι ο δεύτερος καύσωνας που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά εντονότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα και ιδίως τα κύματα ζέστης.

Σε πορτοκαλί συναγερμό για τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες έχουν τεθεί ορισμένες περιοχές της Κροατίας και της Σερβίας, όπου ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

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Στην Κροατία, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας εξέδωσε οδηγίες για την προστασία των πολιτών κατά την περίοδο του καύσωνα.

Υψηλή θερμοκρασία, στους 35 βαθμούς, καταγράφηκε ήδη χθες (21/6) στη Βόρεια Μακεδονία και η πρόβλεψη για αύριο είναι ότι θα φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς, όπως και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.