Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0: Ξέσπασε και άνοιξε λογαριασμό στις νίκες στο Μουντιάλ 2026

Η Ισπανία πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 καθώς επικράτησε με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας το απόγευμα της Κυριακής 21/6.

Συγκεκριμένα, μετά την ισοπαλία με το Πράσινο Ακρωτήρι, οι Ισπανοί ήθελαν όσο τίποτα άλλο τη νίκη και κατάφεραν να την πάρουν κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Δώνη καθαρίζοντας τον αγώνα από το πρώτο ημίχρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Γιαμάλ (10′) και Ογιαρθάμπαλ (21′, 24′) έκαναν το 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, με το αυτογκόλ του Ταμπάκτι να γράφει το 4-0 στο 49ο λεπτό.

Δείτε τα γκολ