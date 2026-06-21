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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0: Ξέσπασε και άνοιξε λογαριασμό στις νίκες στο Μουντιάλ 2026

Καθάρισε από νωρίς

Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0: Ξέσπασε και άνοιξε λογαριασμό στις νίκες στο Μουντιάλ 2026
X/World Cup
DEBATER NEWSROOM

Η Ισπανία πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 καθώς επικράτησε με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας το απόγευμα της Κυριακής 21/6.

Συγκεκριμένα, μετά την ισοπαλία με το Πράσινο Ακρωτήρι, οι Ισπανοί ήθελαν όσο τίποτα άλλο τη νίκη και κατάφεραν να την πάρουν κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Δώνη καθαρίζοντας τον αγώνα από το πρώτο ημίχρονο.

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Οι Γιαμάλ (10′) και Ογιαρθάμπαλ (21′, 24′) έκαναν το 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, με το αυτογκόλ του Ταμπάκτι να γράφει το 4-0 στο 49ο λεπτό.

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