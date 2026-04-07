Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ: «Βαθιά ανεύθυνη και ιδιαιτέρως ανησυχητική η ρητορική Τραμπ»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ πρέσβης Αμίρ Σάιντ Ιραβανί χαρακτήρισε το σχέδιο απόφασης που καταψηφίστηκε από το ΣΑ ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ «εσφαλμένο πραγματικά, νομικά και πολιτικά», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κείμενο «εντελώς μονόπλευρο, μεροληπτικό και αδικαιολόγητο», το οποίο «διαστρεβλώνει την πραγματικότητα επί του πεδίου αποδίδοντας ψευδώς ευθύνη στο Ιράν – το θύμα της επιθετικότητας».

Κατά τον Ιρανό πρέσβη, το σχέδιο «παρουσιάζει παραπλανητικά τα νόμιμα μέτρα του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ», τα οποία -όπως είπε- ελήφθησαν «στο πλαίσιο του εγγενούς δικαιώματος αυτοάμυνας σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ενώ παράλληλα «επιδιώκει να νομιμοποιήσει μεταγενέστερες παράνομες ενέργειες των επιτιθέμενων και των συμμάχων τους».

Υποστήριξε ότι η υιοθέτησή του «θα άνοιγε τον δρόμο για επικίνδυνα ευρείες και καταχρηστικές ερμηνείες» που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν «περαιτέρω χρήση βίας κατά παράβαση του Χάρτη του ΟΗΕ».

Ο κ. Iραβανί υποστήριξε ακόμη ότι «στην ουσία επρόκειτο για αμερικανικό σχέδιο υπό άλλα ονόματα», σημειώνοντας ότι θα «ενθάρρυνε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς να συνεχίσουν παράνομες ενέργειες και ειδεχθή εγκλήματα».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του προέδρου Tραμπ, έκανε λόγο για «βαθιά ανεύθυνη και ιδιαιτέρως ανησυχητική ρητορική», επισημαίνοντας ότι οι απειλές περί καταστροφής πολιτικών υποδομών στο Ιράν συνιστούν «πρόθεση διάπραξης εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας».

Εξέφρασε ευχαριστίες προς Κίνα και Ρωσία για την άσκηση βέτο, λέγοντας ότι «απέτρεψαν την εργαλειοποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη νομιμοποίηση επιθετικότητας», ενώ χαιρέτισε και την αποχή Κολομβίας και Πακιστάν. Αντίθετα, υποστήριξε ότι όσοι στήριξαν το σχέδιο «επέλεξαν να επιρρίψουν την ευθύνη στο Ιράν παραμένοντας σιωπηλοί απέναντι στα συνεχιζόμενα εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Ως προς την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ότι «τα Στενά παραμένουν ανοικτά», αλλά ότι το Ιράν έχει λάβει «αναγκαία και αναλογικά μέτρα» ώστε να αποτρέψει τη χρήση τους «για εχθρικούς σκοπούς» από κράτη που συνδέονται με επιθετικές ενέργειες, διευκρινίζοντας ότι «μη εχθρικά πλοία μπορούν να συνεχίσουν ασφαλή διέλευση σε συντονισμό με τις αρμόδιες ιρανικές αρχές».

Στο θέμα των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο Ιρανός πρέσβης προειδοποίησε ότι τυχόν πλήγμα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ «θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε μη αναστρέψιμες ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές συνέπειες», υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά Νατάνζ, Μπουσέρ, Χοντάμπ και Αρνταχάν συνιστούν «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων εβδομάδων, είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «έχουν υπερβεί κάθε νομικό, ηθικό και ανθρωπιστικό όριο», κάνοντας λόγο για πλήγματα σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλες πολιτικές υποδομές, ενώ χαρακτήρισε τις απειλές για καταστροφή κρίσιμων υποδομών «υποκίνηση σε εγκλήματα πολέμου και ενδεχομένως γενοκτονία».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν θα παραμείνει αδρανές απέναντι σε τόσο κατάφωρα εγκλήματα πολέμου», προειδοποιώντας ότι θα ασκήσει «χωρίς δισταγμό το εγγενές δικαίωμα αυτοάμυνας» και θα λάβει «άμεσα και αναλογικά αμοιβαία μέτρα», επιμένοντας ότι «δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία πως το Ιράν θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί τον λαό του, την κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα».