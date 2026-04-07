ΟΗΕ: Ρωσία και Κίνα άσκησαν βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο την Τρίτη σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που αποσκοπούσε στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, το οποίο είχε επανειλημμένα αποδυναμωθεί με την ελπίδα ότι οι δύο αυτές χώρες θα απείχαν.

Η ψηφοφορία – 11 υπέρ, δύο κατά και δύο αποχές – πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την προθεσμία των 8 μ.μ. που έθεσε ο Πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν για να ανοίξει ξανά τη στρατηγική πλωτή οδό ή να αντιμετωπίσει την καταστροφή των σταθμών παραγωγής ενέργειας και των γεφυρών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι αμφίβολο ότι το ψήφισμα, ακόμη και αν είχε υιοθετηθεί, θα είχε επηρεάσει τον πόλεμο, επειδή αποδυναμώθηκε σημαντικά στην προσπάθεια να πειστούν η Ρωσία και η Κίνα να απόσχουν αντί να ασκήσουν βέτο.

Η αρχική πρόταση από το Μπαχρέιν θα εξουσιοδοτούσε τις χώρες να χρησιμοποιήσουν «όλα τα απαραίτητα μέσα» – διατύπωση του ΟΗΕ που θα περιελάμβανε στρατιωτική δράση – για να διασφαλίσουν τη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ και να αποτρέψουν τις προσπάθειες κλεισίματός του.

Αφού η Ρωσία, η Κίνα και η Γαλλία, όλες χώρες με δικαίωμα βέτο στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην έγκριση της χρήσης βίας, το ψήφισμα αναθεωρήθηκε για να εξαλειφθούν όλες οι αναφορές σε επιθετική δράση. Θα ενέκρινε μόνο «όλα τα απαραίτητα αμυντικά μέσα».

Ωστόσο, το ψήφισμα αποδυναμώθηκε περαιτέρω για να εξαλειφθεί οποιαδήποτε αναφορά στην εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας – η οποία αποτελεί εντολή δράσης – και να περιοριστούν οι διατάξεις του στο Στενό του Ορμούζ. Προηγούμενα σχέδια περιλάμβαναν τα παρακείμενα ύδατα.

Το ψήφισμα που τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη απλώς «ενθαρρύνει έντονα τα κράτη που ενδιαφέρονται για τη χρήση εμπορικών θαλάσσιων οδών στο Στενό του Ορμούζ να συντονίσουν τις προσπάθειές τους, αμυντικού χαρακτήρα, ανάλογες με τις περιστάσεις, για να συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ».

Το ψήφισμα απαιτούσε επίσης από το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και να σταματήσει να εμποδίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας τους μέσω του Στενού του Ορμούζ και να επιτίθεται σε πολιτικές υποδομές.