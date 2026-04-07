Τραμπ σε Ιράν: «Θα υπάρξει μια επίθεση που δεν έχουν ξαναδεί» – Με ανθρώπινες «αλυσίδες» απαντάει η Τεχεράνη (Βίντεο)

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ξανά το δικό του μήνυμα προς το Ιράν για επίθεση που δεν θα έχει ξαναδει κανείς.

Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Μπρετ Μπάιερ του Fox News που είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, είναι έτοιμοι άπαντες να εξαπολύσουν μια επίθεση που δεν θα έχουν ξαναδεί.

«Μόλις μίλησα στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο και με πήρε τηλέφωνο και του είπα, ακούστε, αν έπρεπε να βάλετε πιθανότητες, ποιες ήταν οι πιθανότητες να καταλήξει σε μια συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης; Είπε ότι δεν επρόκειτο να βάλει πιθανότητες. Αλλά είπε, στις 8 μ.μ. συμβαίνει. Αυτό είπε», είπε ο Μπάιερ, αφηγούμενος την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρόεδρο.

«Είπε ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα υπάρξει μια επίθεση που δεν έχουν ξαναδεί. Τώρα επιμένει σε αυτό σε αυτό το σημείο. Τώρα είπε ότι αν οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν σήμερα και υπάρξει κάτι συγκεκριμένο, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν ήθελε να θέσει σε κίνδυνο. Αλλά είπε ότι προχωράμε με τα σχέδια που έχουμε. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα», πρόσθεσε.

LIVE οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ανθρώπινες «αλυσίδες» με παιδιά και γυναίκες σε εργοστάσια και γέφυρες από την Τεχεράνη

Το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη που δείχνει αυτό που χαρακτήρισε ως «ανθρώπινη αλυσίδα μπροστά από το εργοστάσιο συνδυασμένου κύκλου Kazerun».

Το βίντεο φαινόταν να δείχνει εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν απαντήσει σε έκκληση ενός ιρανού κυβερνητικού αξιωματούχου προς τους πολίτες να λειτουργήσουν ως ανθρώπινες ασπίδες μπροστά από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας της χώρας.

Wall Street Journal: Η Τεχεράνη διέκοψε τις απευθείας διπλωματικές επαφές με την Ουάσινγκτον

Το Ιράν διέκοψε τις απευθείας διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ μετά την απειλή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», αν και συνεχίζονται οι συνομιλίες μέσω διαμεσολαβητών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ) επικαλούμενη πληροφορίες από αξιωματούχους στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας μέχρι την εκπνοή του τελεσιγράφου που έχει θέσει ο Τραμπ, αλλά δεν έχει μπει τέλος στις συνομιλίες, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Η ιρανική εφημερίδα Tehran Times υπογραμμίζει πως οι διπλωματικοί και οι έμμεσοι δίαυλοι επικοινωνίας με τις ΗΠΑ δεν έχουν κλείσει.

Η διορία που έδωσε ο Τραμπ στο ιρανικό καθεστώς εκπνέει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα). Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Τραμπ: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του προς το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει σήμερα στις 20.00 ώρα Ουάσινγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, εξυπνότερα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Σπουδαίο Λαό του Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.