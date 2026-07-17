Άντι Μπέρναμ: Αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Βρετανίας την ερχόμενη βδομάδα – Τι είπε στην πρώτη του ομιλία ως αρχηγός των Εργατικών

Ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επίσημα αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος και αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα ως πρωθυπουργός της Βρετανίας την ερχόμενη εβδομάδα.

Το κεντροαριστερό κόμμα ανακοίνωσε το αποτέλεσμα των εκλογών για την ανάδειξη νέου ηγέτη, με σκοπό την αντικατάσταση του απερχόμενου πρωθυπουργού Κίρ Στάρμερ. Η ανακοίνωση ήταν αναμενόμενη, αφού μέχρι την Πέμπτη το βράδυ είχε εξασφαλίσει τις υποψηφιότητες από 379 από τους 403 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος

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Στην πρώτη του ομιλία ως νέου ηγέτη των Εργατικών, ο Μπέρναμ παρουσίασε το πολιτικό του στίγμα, δίνοντας έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, την αποκέντρωση εξουσιών προς τις περιφέρειες, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης «ξεκάθαρα Εργατικής», η οποία θα έχει «το θάρρος να διορθώσει τα μεγάλα προβλήματα που η πολιτική άφησε άλυτα».

Ο Άντι Μπέρναμ είπε ότι θα συνεργαστεί με άλλα κόμματα όπου μπορεί, αλλά θα χαράξει μια κατεύθυνση που θα είναι «ξεχωριστά Εργατική» και το κόμμα θα κερδίσει όντας «με τόλμη, αυτοπεποίθηση, και αυθεντική».

Ανέφερε μάλιστα ότι η Βρετανία πήρε μια σειρά από λανθασμένες στροφές τη δεκαετία του 1980, τονίζοντας ότι «η πολιτική εξουσία ήταν συγκεντρωτική και η οικονομική εξουσία ιδιωτική».

Προσθέτει ότι η χώρα παραιτήθηκε από τον έλεγχο των βασικών αγαθών, όπως η στέγαση, το νερό, η ενέργεια και οι μεταφορές, και άφησε τους ανθρώπους εκτεθειμένους σε υψηλότερο κόστος, γεγονός που «οδήγησε στη συγκέντρωση περισσότερου πλούτου και εξουσίας στα χέρια λιγότερων ανθρώπων», ανέφερε στην ομιλία του.