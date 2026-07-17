Ημαθία: Μετέτρεψε τάφο συγγενή του σε κρυψώνα ναρκωτικών (Βίντεο)

Μια από τις πιο μακάβριες και ασυνήθιστες κρυψώνες για την απόκρυψη παράνομων ουσιών επιστράτευσε ένας 36χρονος άνδρας στην Ημαθία, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Ο κατηγορούμενος επέλεξε να αποθηκεύσει ποσότητες ναρκωτικών μέσα στο μνήμα συγγενικού του προσώπου, θεωρώντας προφανώς ότι το σημείο δεν θα κινούσε τις υποψίες των διωκτικών αρχών.

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Ωστόσο, η δράση του αποκαλύφθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση. Το απόγευμα της Παρασκευής (17.07.2026), αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας πραγματοποίησαν στοχευμένη έρευνα στα κοιμητήρια οικισμού του δήμου Αλεξάνδρειας.

Αντί για τα συνηθισμένα εκκλησιαστικά είδη, όπως λιβάνι και καρβουνάκια, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο του μνήματος:

38,18 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη και οδηγείται στη δικαιοσύνη αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της κατοχής και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Για την πλήρη διαλεύκανση και την προβολή της υπόθεσης, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιοποίησε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της στο Facebook.