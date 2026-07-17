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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Πολιτικά Ευβοίας – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στα Πολιτικά Ευβοίας – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής 17/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στα Πολιτικά Ευβοίας.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντες, 8 οχηματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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