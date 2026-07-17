Φωτιά στα Πολιτικά Ευβοίας – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής 17/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στα Πολιτικά Ευβοίας.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντες, 8 οχηματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντες, 8 οχηματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026
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