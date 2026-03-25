Ιράν: Παρέλαβε πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Το Πακιστάν μετέφερε στο Ιράν μια πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Ωστόσο, ο τόπος όπου ενδέχεται να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Η ίδια πηγή, που προτίμησε να παραμείνει ανώνυμη λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασης και δεν διευκρίνισε εάν πρόκειται για την πολυαναφερόμενη πρόταση πλαίσιο 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τουρκία βοηθά στην εξεύρεση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου και «είτε η Τουρκία είτε το Πακιστάν εξετάζονται ως τόπος διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών».

Ο αναπληρωτής επικεφαλής αρμόδιος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις στο κόμμα του Τούρκου προέδρου, Χαρούν Αρμαγκάν από την πλευρά του δήλωσε στο Reuters ότι η Άγκυρα «διαδραματίζει ρόλο στη μεταφορά μηνυμάτων».

Ο Αρμαγκάν δεν διευκρίνισε σε ποια μηνύματα αναφέρεται, αλλά σημείωσε ότι αυτά μεταφέρονται και στις χώρες του Κόλπου.

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού απέρριψε νωρίτερα σήμερα τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.